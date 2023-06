Québec renforce sa collaboration avec le réseau québécois des centres de pédiatrie sociale en communauté par un investissement de près de 58 M$





MONTRÉAL, le 5 juin 2023 /CNW/ - La ministre de la Famille, Mme Suzanne Roy, et le ministre responsable des Services sociaux, M. Lionel Carmant, ont annoncé aujourd'hui, en compagnie du Dr Gilles Julien, fondateur et directeur clinique de la Fondation Dr Julien, ainsi que de M. Alexandre Lebel, directeur général de la Fondation, un investissement de 57,5 millions de dollars afin de renforcer le déploiement du réseau québécois des centres de pédiatrie sociale en communauté (CPSC) au Québec.

Plus particulièrement, cela permettra de prolonger l'actuelle entente de subvention pour une durée de quatre ans, soit jusqu'au 31 mars 2027. Principalement, cet investissement vise à :

Renforcer l'action des CPSC en activité auprès des enfants en situation de vulnérabilité et de leur famille;

Étendre le réseau québécois des CPSC dans les régions plus éloignées du Québec;

Joindre davantage d'enfants des communautés plus vulnérables qui n'ont pas encore accès à la pédiatrie sociale au Québec;

Bonifier le soutien au développement des soins et des services directs de pédiatrie sociale pour les enfants en situation de vulnérabilité au Québec.

À terme, ce sont plus de 15 000 enfants qui pourront obtenir des soins et des services directs à travers un réseau de plus de 50 CPSC, dont plusieurs seront déployés dans des milieux défavorisés et éloignés, avec l'apport de professionnels cliniciens formés en pédiatrie sociale en communauté.

Citations :

« Depuis mon arrivée en poste, je constate toute l'importance d'agir tôt auprès des enfants, particulièrement celles et ceux qui vivent des situations de précarité. Cette volonté d'agir est certainement une priorité de notre gouvernement, et le renforcement du déploiement du réseau québécois des centres de pédiatrie sociale en communauté prouve notre engagement à soutenir les enfants et leur famille qui ont d'importants besoins. J'en profite d'ailleurs pour saluer le précieux travail du Dr Julien ainsi que celui de toutes les équipes des centres de pédiatrie sociale en communauté à travers le Québec. Ensemble, unissons nos forces pour que chaque enfant soit entendu, compris et soigné, et qu'il ait la chance de pouvoir s'épanouir pleinement. »

Suzanne Roy, ministre de la Famille

« Accompagner les enfants dès le plus jeune âge et leur offrir le soutien nécessaire à leur développement et à leur mieux-être a toujours été une priorité pour moi et mon gouvernement. En ce sens, je me réjouis du renforcement de la collaboration entre le réseau des centres de pédiatrie sociale en communauté et celui de la santé et des services sociaux. Les centres de pédiatrie sociale sont un maillon important du cercle de bienveillance autour des enfants. Ils contribuent à tisser le filet social autour des jeunes, et c'est pourquoi il était important pour nous d'amener cette collaboration à un autre niveau. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

« C'est une annonce historique pour la pédiatrie sociale en communauté et les droits des enfants. Ce partenariat majeur entre le gouvernement et la Fondation nous donnera l'oxygène nécessaire pour continuer d'exister et d'offrir des soins et des services de qualité aux enfants dont le sort tombe trop souvent entre deux chaises. Notre organisation a toujours pu compter sur le soutien populaire du Québec et aujourd'hui, je ne peux qu'être fier et reconnaissant de recevoir cet appui gouvernemental qui va tout changer pour les enfants vivant de profondes insécurités. La confiance du gouvernement à l'égard de notre approche unique démontre la pertinence de notre mission et grâce à ce soutien, nous allons pouvoir assurer la pérennité de notre modèle et le rendre accessible au plus grand nombre. Je ne cesse de le dire, mais c'est en travaillant tous ensemble que nous pourrons permettre aux enfants de développer leur plein potentiel et bâtir une société bienveillante et protectrice. »

Dr. Gilles Julien, vice-président, directeur clinique et cofondateur de la Fondation Dr Julien

« Quel moment marquant pour la Fondation Dr Julien et son réseau grandissant de centres de pédiatrie sociale en communauté à travers le Québec! Nous sommes évidemment très heureux de voir que notre entente gouvernementale a été renouvelée et bonifiée. C'est un signal fort pour toutes les équipes qui sont mobilisées et engagées afin de soigner et d'accompagner des milliers d'enfants dans le besoin, aux quatre coins de la province. C'est en unissant nos forces que nous pourrons continuer de faire avancer l'oeuvre du Dr Julien et que nous pourrons réaliser nos grandes ambitions : celles d'offrir des soins de qualité à plus de 15?000 enfants à travers 50 centres de pédiatrie sociale en communauté partout au Québec, d'ici quatre ans. »

Alexandre Lebel, directeur général de la Fondation Dr Julien

Faits saillants :

Le gouvernement poursuit son partenariat avec la Fondation Dr Julien et renforce le déploiement du réseau québécois des CPSC par la bonification de la subvention octroyée à la Fondation. De 2015-2016 à 2022-2023, le gouvernement a investi 45 millions de dollars dans le déploiement des CPSC. La Fondation et les CPSC en ont investi tout autant.

L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit en cohérence avec les recommandations de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse (commission Laurent).

Ce financement permettra notamment la mise en place de mécanismes de collaboration accrue entre le réseau de la santé et des services sociaux et le réseau des CPSC afin de répondre rapidement aux besoins des enfants vulnérables et de leur famille, et ce, dans leur milieu de vie.

Le modèle de la pédiatrie sociale en communauté, principalement mis de l'avant au Québec par le Dr?Gilles Julien et promu par sa fondation créée en 2005, est une approche de santé globale intégrant à la médecine la pratique du droit et les sciences sociales. Il offre des soins et des services intégrés et personnalisés aux enfants en difficulté âgés de 0 à 18 ans et à leur famille.

