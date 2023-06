Usercentrics fait partie des premières CMP à recevoir la nouvelle certification Google destinée aux éditeurs





Google a certifié les produits de Usercentrics, Usercentrics CMP et Cookiebot CMP, reconnaissant Usercentrics comme un fournisseur de CMP dont les produits peuvent être utilisés par les éditeurs qui diffusent des annonces dans l'Espace économique européen (EEE) ou au Royaume-Uni (R.-U.).

Usercentrics, l'un des principaux fournisseurs de plateformes de gestion du consentement (Consent Management Platforms, CMP), est heureuse d'annoncer que ses produits Usercentrics CMP et Cookiebot CMP sont parmi les premiers au monde à avoir été officiellement certifiés par Google, dans le cadre de la dernière exigence de cette dernière en matière de CMP s'appliquant aux éditeurs. Cette nouvelle exigence est d'une importance considérable pour les éditeurs qui utilisent les produits publicitaires de Google, notamment Google AdSense, Ad Manager ou AdMob. Plus tard cette année, ces éditeurs seront tenus d'utiliser exclusivement une CMP certifiée par Google.

« Les entreprises qui utilisent les produits de Usercentrics peuvent être assurées que travailler avec nous leur permet de respecter les réglementations sans cesse changeantes en matière de confidentialité. Avec nous, la conformité se déroule sans heurts, permettant aux entreprises de se concentrer sur leurs activités principales », a déclaré Ibrahim Husseini, chef des produits et de la technologie chez Usercentrics.

À propos de la nouvelle exigence de Google s'appliquant aux éditeurs

Le 16 mai dernier, Google a annoncé son intention d'exiger de la part de tous les éditeurs ayant adopté ses produits, y compris Google AdSense, Ad Manager ou AdMob, qu'ils utilisent une CMP certifiée par Google lorsqu'ils diffusent des annonces à des utilisateurs dans l'Espace économique européen ou au Royaume-Uni.

L'objectif principal de Google avec cette exigence est de mettre en place « une approche plus unifiée et plus fiable de la transparence et du consentement » et de disposer d'« un écosystème de publicité numérique plus soucieux de la confidentialité ».

Les produits de Usercentrics figurent sur la liste des plateformes certifiées par Google

Usercentrics CMP et Cookiebot CMP figurent sur la liste des CMP certifiées par Google, et s'intègrent avec succès au Transparency and Consent Framework (TCF) d'IAB Europe, prenant également en charge le Mode de consentement supplémentaire (Additional Consent Mode) de Google.

À propos de Usercentrics

Usercentrics est un leader mondial dans le domaine des plateformes de gestion du consentement (Consent Management Platforms, CMP). Nous permettons aux entreprises de collecter, de gérer et de documenter les consentements des utilisateurs sur les sites web et les applis, afin de se conformer aux réglementations mondiales en matière de confidentialité, tout en facilitant des taux de consentement élevés et en renforçant la confiance des clients.

Usercentrics croit en la création d'un équilibre sain entre confidentialité des données et activités axées sur les données, en fournissant des solutions qui conviennent à toutes les tailles d'entreprise. Cookiebot CMP est notre SaaS prêt-à-l'emploi, notre solution App CMP gère le consentement des utilisateurs sur les applications mobiles, et Usercentrics CMP dessert les sociétés ayant des exigences personnalisées de niveau entreprise.

Usercentrics est active dans plus de 180 pays, compte plus de 2?000 revendeurs, et gère chaque jour plus de 100 millions de consentements d'utilisateurs.

5 juin 2023 à 11:00

