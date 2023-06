La ministre Caroline Proulx annonce un investissement de 1,8 M$ pour Un GÉANT à la place Ville-Marie





MONTRÉAL, le 5 juin 2023 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, a confirmé aujourd'hui l'octroi d'un soutien financier de 1,8 million de dollars à la Cité des arts du cirque pour le projet Un GÉANT à la place Ville-Marie.

Elle a fait cette annonce à l'occasion du dévoilement de l'initiative et du programme d'activités extérieures gratuites de Montréal Complètement cirque.

Directement inspirée des 3GÉANTS, ces colosses d'acier installés à l'été 2022 sur trois sites du centre-ville de Montréal, la gigantesque structure d'Un GÉANT servira de scène à un spectacle acrobatique unique qui sera présenté gratuitement à la place Ville-Marie tous les étés jusqu'en 2025.

Avec cet investissement, la ministre Proulx réaffirme sa volonté de contribuer au dynamisme du centre-ville de Montréal et l'importance du tourisme comme vecteur de développement économique pour le Québec.

Citations :

«?En tant que principale porte d'entrée des visiteurs internationaux, Montréal doit maintenir une offre touristique attrayante et se doter d'attractions toujours plus originales et innovantes pour attirer les touristes et les faire revenir, d'année en année. Cet impressionnant GÉANT y contribuera assurément. Notre gouvernement est très fier de soutenir ce projet, qui vient confirmer le statut de Montréal comme capitale mondiale des arts du cirque et la position du Québec comme acteur majeur de la scène événementielle internationale.?»

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

«?Grâce au soutien majeur du gouvernement du Québec, nous présenterons 42 représentations gratuites dans Le GÉANT de Montréal Complètement cirque sur l'esplanade de la place Ville-Marie. L'appui du gouvernement du Québec, qui s'ajoute à celui de nombreux partenaires comme Tourisme Montréal, la Ville de Montréal et Ivanhoé Cambridge, nous permet de créer un attrait touristique estival mettant en lumière l'incroyable talent des artistes du cirque. La présence prolongée du GÉANT du 7 au 30 juillet renforce la position de Montréal comme capitale internationale des arts du cirque.?»

Stéphane Lavoie, directeur général et de la programmation de la TOHU

Faits saillants :

Érigé devant L'Anneau sur l'esplanade de la place Ville-Marie , comprenant le gratte-ciel le plus emblématique de la ville, la plus récente icône montréalaise Un GÉANT offrira des prestations gratuites deux fois par jour pendant plusieurs semaines chaque été jusqu'en 2025.

, comprenant le gratte-ciel le plus emblématique de la ville, la plus récente icône montréalaise Un GÉANT offrira des prestations gratuites deux fois par jour pendant plusieurs semaines chaque été jusqu'en 2025. En 2021, le gouvernement du Québec a attribué 2,8 millions de dollars au projet 3GÉANTS dans le cadre du volet 4 de l'Entente de partenariat régional en tourisme et du Fonds de maintien des actifs touristiques stratégiques, gérés par Tourisme Montréal.

