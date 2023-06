Assemblée générale et événement national de la FCPQ - Mélanie Laviolette élue présidente





QUÉBEC, le 5 juin 2023 /CNW/ - Réunis en Assemblée générale annuelle le 3 juin dernier, les déléguées et délégués de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) ont élu par acclamation Mélanie Laviolette, qui était vice-présidente depuis près de trois ans.

« J'entame ce mandat avec fébrilité et confiance, déterminée à continuer à porter la voix des parents dans tous les enjeux qui les préoccupent. La Fédération a des défis emballants tant au niveau de son organisation que de la représentation des parents. Je remercie Kévin pour son engagement et tout le coeur et l'énergie qu'il a apporté à son rôle », partage Mélanie Laviolette.

Après quatre ans à la présidence de la FCPQ, Kévin Roy a choisi de ne pas présenter de nouveau sa candidature et de passer le flambeau : « Notre Fédération a des fondations solides. Je quitte la présidence avec une grande fierté du travail accompli. Merci aux déléguées et délégués de la FCPQ pour leur appui des dernières années! Mélanie est passionnée et engagée dans son milieu et à la Fédération depuis plusieurs années. Je serai présent pour la transition et elle a toute ma confiance pour la suite! »

Également élus au comité exécutif de la Fédération : Fernanda Vieira Pasqualetto, du comité de parents du CSS des Monts-et-Marées, Nicolas Brosseau, du CP du CSS Marie-Victorin, Antoine Prévost, du CP du CSS des Hauts-Cantons, et Christian Slachetka, du CP du CSS des Mille-Îles. Leur mandat débutera le 1er août 2023.

La FCPQ remercie Kévin Roy, Annie Goudreau, Anne-Marie Martel, Jacinthe Malo et Mélissa Grenon, dont le mandat au comité exécutif se termine, pour leur engagement à la Fédération et auprès des parents et des élèves.

C'est donc sous un leadership renouvelé que la FCPQ commencera l'année de son 50e anniversaire. La Fédération a d'ailleurs lancé les célébrations pour cette année qui s'annonce brillante lors du Grand rendez-vous national des parents du 3 juin.

À cette occasion, une activité de reconnaissance des parents engagés a eu lieu en clôture de la Semaine nationale de l'engagement parental en éducation. L'objectif était de célébrer l'engagement exceptionnel de parents s'impliquant bénévolement dans le milieu scolaire partout au Québec!

Pour son leadership et son implication soutenue et de grande qualité, Annie Goudreau a été désignée lauréate de l'Ordre de la Fédération 2022-2023. Engagée bénévolement depuis dix ans dans les instances du milieu scolaire, Annie est largement reconnue pour son expertise des élèves ayant des besoins particuliers et des services qui doivent leur être offerts. Elle est intervenue à de multiples reprises au niveau national à ce sujet, notamment lors de la commission sur le projet de loi 23 la semaine dernière.

Les lauréates et lauréats et les finalistes de l'Ordre et de la catégorie Argent et leurs réalisations seront célébrés sur les plateformes de la Fédération pendant les dernières semaines de l'année scolaire.

Les comités de parents et les conseils d'établissement partout au Québec avaient également l'opportunité de décerner respectivement les distinctions Bronze et Mérite aux parents bénévoles de leur centre de services scolaire et de leur école qui se sont distingués aux niveaux régional et local. La FCPQ a fait parvenir aux instances participantes des rubans et des certificats pour honorer leurs lauréats.

La valorisation de l'engagement des parents favorise leur mobilisation et la pérennité de celle-ci, menant à une influence positive et durable chez nos jeunes. La FCPQ remercie ses partenaires, les comités de parents et les écoles ayant contribué à faire de cette seconde édition de la Semaine nationale de l'engagement parental un succès!

Profil de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ)

La FCPQ regroupe les comités de parents de plus de 90% des centres de services scolaires du Québec. Elle soutient depuis maintenant 50 ans les parents bénévoles soucieux de la participation parentale au sein des écoles publiques primaires et secondaires dans le but d'assurer la qualité de l'éducation offerte aux enfants.

