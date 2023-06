INVITATION AUX MÉDIAS : LA RENCONTRE DES ENTREPRENEURS FRANCOPHONES 2023





MONTRÉAL, le 5 juin 2023 /CNW/ - Le Conseil du patronat du Québec (CPQ), membre de l'Alliance des Patronats Francophones, invite les représentants des médias à La Rencontre des Entrepreneurs Francophones 2023 (LaREF23) du 11 au 13 juin au Centre des Congrès de Québec. Cet évènement clé rassemblera près de 800 représentants de plus de 30 pays provenant de la sphère internationale de la francophonie.

Sous la présidence d'honneur de Mme Danièle Henkel, plusieurs dignitaires importants de la francophonie seront présents :

M me Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de la Francophonie;

Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de la Francophonie; M me Martine Biron , ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine du Québec;

, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine du Québec; L'Honorable Caroline Mulroney, ministre des Affaires Francophones et ministre des Transports de l' Ontario ;

; M. Ghislain Picard , chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador (APNQL);

, chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du (APNQL); M. Rémy Vincent, Grand Chef de la Nation huronne-wendat;

M me Caroline St-Hilaire , administratrice de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF);

, administratrice de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF); M. Geoffroy Roux de Bézieux, président de l'Alliance des Patronats Francophones et du Mouvement des Entreprises de France (MEDEF);

(MEDEF); M. Bruno Marchand , maire de Québec.

LaREF23 est la troisième édition de l'évènement et organisée cette fois-ci par le CPQ. Pour l'occasion, des entrepreneurs francophones de l'Amérique, de l'Europe, de l'Afrique et de l'Asie feront le trajet afin de discuter des grands enjeux économiques d'aujourd'hui. Ils débattront des meilleures solutions pour assurer une croissance économique forte et seine au sein de la communauté francophone.

Pour assister à l'évènement, les représentants des médias devront obtenir une accréditation. Pour ce faire, veuillez écrire à [email protected] ou par texto 438-888-3312. Une identification média vous sera remise sur place à l'accueil de l'évènement.

Pour connaître la programmation complète, cliquez ici.

Veuillez noter qu'aucune rediffusion en direct ne sera possible.

Date : 11 au 13 juin Heure : 11 juin dès 14 h jusqu'au 13 juin 12 h 30 Lieu : Centre des Congrès de Québec, 1000 Bd René-Lévesque E, Québec

SOURCE Conseil du patronat du Québec

5 juin 2023 à 10:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :