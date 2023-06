Aviva Canada lance un service de réparation automobile plus rapide et plus pratique





Des ateliers de réparation automobile Aviva ouvriront en Ontario et en Alberta d'ici la fin de l'année

TORONTO, le 5 juin 2023 /CNW/ - Aviva Canada lance des ateliers de réparation automobile afin d'offrir un service de pointe et plus personnalisé à ses clients. Le premier atelier ouvre ses portes aujourd'hui à North York (170, prom. Toryork, Toronto). D'autres ateliers ouvriront dans la région du Grand Toronto et en Alberta d'ici la fin de l'année.

Une expérience client réinventée

Nous avons conclu un partenariat avec nos fournisseurs privilégiés afin d'ouvrir des ateliers de réparation automobile Aviva, conformément à notre engagement d'offrir à nos clients un service pratique, rapide et de qualité. En cas d'accident, nos clients auront le choix de faire réparer leur véhicule dans un atelier de réparation automobile Aviva près de chez eux. Ils n'auront qu'à y laisser leur véhicule et louer une voiture au besoin, pendant que l'équipe d'Aviva s'occupera des évaluations et des réparations nécessaires. Ils recevront des mises à jour tout au long du processus et sauront à quel moment ils pourront récupérer leur véhicule. Les clients pourront donc profiter d'un service exceptionnel et d'un processus de règlement des sinistres plus rapide, car Aviva pourra mieux gérer le stock de pièces et le processus.

« Nous sommes fiers de nous associer à nos fournisseurs privilégiés pour offrir une solution digne de confiance à nos clients, a affirmé Kim Leggette, chef de l'Indemnisation à Aviva Canada. Les ateliers de réparation automobile Aviva proposent un service plus adapté à leurs besoins et témoignent de notre engagement d'être présents pour eux au moment où ils ont besoin de nous, et de les aider à composer avec le stress associé au processus d'indemnisation. »

Les ateliers ont été rénovés en tenant compte de l'environnement; nous avons utilisé des matériaux plus durables et prévu notamment un éclairage à rendement énergétique, des garnitures de fenêtres écologiques et des jardins de plantes indigènes.

À propos d'Aviva Canada

Aviva Canada est l'un des plus importants groupes d'assurance de dommages au Canada et une filiale d'Aviva plc au Royaume-Uni. Elle offre des produits d'assurance aux entreprises pour protéger leurs actifs ainsi qu'aux particuliers pour protéger leur résidence, leur automobile et leur mode de vie. Aviva Canada et ses 4?000 employés ont à coeur de construire un avenir durable pour le bien-être de près de deux millions et demi d'assurés, de ses employés, des diverses collectivités et de notre planète. En 2021, Aviva a annoncé son ambition mondiale de devenir une entreprise zéro émission nette d'ici 2040 -- la plus exigeante que se soit fixée une grande compagnie d'assurance dans le monde.

