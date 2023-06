Le vol inaugural de Lynx Air au départ de Montréal prend son envol





MONTRÉAL, 05 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le premier vol de Lynx Air au départ de l'aéroport international Montréal-Trudeau (YUL) a pris son envol aujourd'hui à destination de l'aéroport international de Calgary (YYC).

Ce jour marque également le début des services Lynx entre l'aéroport international de St. John's (YYT) et Montréal. Le réseau montréalais de Lynx continuera de s'étendre dans les semaines à venir, avec l'ajout de vols à destination de l'aéroport international de Vancouver (YVR) le 23 juin 2023. À ce moment-là, Lynx assurera 26 vols au départ et à destination de Montréal par semaine, ce qui correspond à 4914 sièges.

Pour célébrer le voyage inaugural de Lynx à Montréal, la première compagnie aérienne ultra-abordable du Canada lance un concours, offrant la chance de gagner un forfait vacances gratuit pour deux personnes à destination de Calgary, comprenant les vols et l'hébergement. Le concours débute le lundi 5 juin 2023 et se termine le vendredi 9 juin 2023 à 23 h 59 (HE).

Lynx a également annoncé un solde de sièges d'une durée limitée, offrant jusqu'à 35 % de réduction sur les tarifs de base pour les vols à destination et en provenance de Montréal, en utilisant le code promo : MONTREAL. Les tarifs sont vraiment très abordables, à partir de 59 $*, taxes et frais inclus. Le solde commence le 5 juin 2023 et se termine le 6 juin 2023 à 23 h 59 (HE). Pour connaître tous les détails sur le solde et le concours et pour réserver un billet à petit prix, consultez FlyLynx.com .

« Nous sommes ravis d'ajouter Montréal à notre réseau intérieur aujourd'hui, apportant nos tarifs ultra-abordables à une communauté qui a toujours été mal desservie par les compagnies aériennes à bas prix », a déclaré Merren McArthur, PDG de Lynx Air. « Notre vision est d'inciter plus de Canadiens à prendre l'avion, et nous sommes fiers d'offrir aux Québécois une option très abordable pour explorer certaines des destinations les plus populaires du Canada cet été. Montréal est une destination emblématique à part entière et nous sommes ravis de rendre cette ville dynamique plus accessible aux Canadiens. Que vous voyagiez pour explorer les rues colorées de St. John's ou pour découvrir le riche patrimoine culturel de Montréal, Lynx veille à vous offrir une expérience de vol exceptionnelle à un prix très abordable. »

«?ADM Aéroports de Montréal est très heureuse d'accueillir ce vol vers Calgary au départ de YUL, offert par notre nouveau transporteur Lynx Air. Cette liaison directe, tout comme celle à destination de St. John's, représente de belles occasions de développement de la desserte aérienne domestique à YUL. Alors qu'ADM cherche constamment à offrir à ses passagers l'offre de services aériens la plus diversifiée possible, Lynx Air arrive avec une proposition dans le créneau peu exploité des vols à bas prix, ce qui saura sans doute séduire tant les voyageurs d'affaires que de loisirs, » a déclaré Stéphane Lapierre, vice-président, Exploitation et développement aérien, ADM.

Calendrier des vols pour Montréal de Lynx :

No de vol Date d'entrée en vigueur Fréquence Départ

Ville Destination

Ville Y9 542 5 JUIN 2023 LUN.-MER.-VEN. YYC YUL Y9 543 7 JUIN 2023 MER.-JEU.-SAM.-DIM. YUL YYC Y9 543 5 JUIN 2023 LUN.-MER.-VEN. YYT YUL Y9 543 7 JUIN 2023 MER.-JEU.-SAM.-DIM. YUL YYT Y9 165 23 JUIN 2023 LUN-MAR-JEU-VEN-SAM-DIM YVR YUL Y9 166 23 JUIN 2023 LUN-MAR-JEU-VEN-SAM-DIM YUL YVR

Veuillez noter que les dates sont sujettes à modification. Consultez le site Internet pour plus de détails sur le calendrier.

* Offre d'une durée limitée; les tarifs sont exacts au moment de la publication et incluent les taxes et les frais. Il y a des restrictions.



Contact auprès des médias

Paula Worthington

Worthington PR

[email protected]

403-585-2429

FlyLynx.com

À propos de Lynx Air

Lynx Air (Lynx), la principale compagnie aérienne à petit prix du Canada se donne pour mission de rendre le voyage aérien accessible à tous grâce à des tarifs très abordables et une expérience de vol axée sur le client. La compagnie aérienne a récemment remporté le prix de la plus jeune flotte d'Amérique du Nord décerné par ch-aviation. Lynx exploite une flotte de Boeing 737 flambant neuf, assurant ainsi une expérience client supérieure en matière de voyages à bas prix au Canada. Ces avions très efficaces et fiables réduisent l'empreinte carbone de Lynx, ce qui en fait l'un des transporteurs aériens les plus respectueux de l'environnement au Canada. Étant une compagnie aérienne canadienne privée, Lynx dispose du soutien financier et de l'expertise sectorielle nécessaires pour transformer le paysage aérien canadien.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur FlyLynx.com ou connectez-vous avec Lynx sur Facebook, Twitter ou Instagram.

5 juin 2023 à 09:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :