4CAD Group consolide son positionnement avec l'acquisition d'e-THEMIS, intégrateur exclusif Sage X3

NANTES, France, le 5 juin 2023 /CNW/ -- 4CAD Group, distributeur et inte?grateur de solutions logicielles pour les industriels, acquiert e-THEMIS, entreprise spe?cialise?e depuis 22 ans dans la mise en oeuvre de solutions de gestion base?es sur Sage X3 pour les entreprises industrielles et commerciales. Ce rapprochement permet de renforcer les e?quipes des deux socie?te?s pour re?pondre au mieux a? la forte demande de digitalisation des entreprises. Ce nouvel ensemble affiche de fortes ambitions : de?velopper et conforter sa position de leader mondial des inte?grateurs Sage X3 ainsi que sa croissance sur le marche? de l'agro-alimentaire et des produits de grande consommation.

Un fort de?veloppement national et international

Par les acquisitions successives d'e-THEMIS et de Logtimiz en moins d'un an, interme?die?es par Nathalie BELLION, dirigeante de Se?veS (Cabinet M&A de?die? aux entreprises du nume?rique et a? impact), 4CAD Group consolide son activite? et renforce son positionnement d'inte?grateur de Sage X3.

Ce nouvel ensemble forme? par les deux socie?te?s affiche les ambitions suivantes :

De?velopper et conforter sa position de leader mondial des inte?grateurs Sage X3,

De?velopper le marche? croissant de l'agro-alimentaire et des produits de grande consommation en France , en Suisse et au Canada ,

, en Suisse et au , Offrir a? ses clients Sage X3 des solutions logicielles comple?mentaires et interconnecte?es de conception et de gestion de cycle de vie produit (PLM), d'Internet des Objets (IoT), de gestion de la relation client (CRM), de de?mate?rialisation de factures,

He?berger l'ensemble des applications dans un cloud se?curise? permettant de disposer d'un interlocuteur unique en capacite? de s'engager sur le maintien en conditions ope?rationnelles du syste?me d'information,

De?velopper encore plus de proximite? ge?ographique avec des agences re?gionales sur Lyon , Lille , Nantes , Strasbourg , Bordeaux , Toulouse , Angers, Paris , en Suisse et au Canada .

« Nous sommes ravis d'e?largir notre e?quipe avec l'arrive?e de Christelle BOURNIER au sein de notre actionnariat. Cette prise de participation nous permettra de renforcer notre strate?gie de de?veloppement et de perfectionner les services 4CAD Group. » de?clare Ste?phane LETHEULE, Pre?sident 4CAD Group.

« Ainsi, de nouveaux clients pourront be?ne?ficier de toute l'e?tendue des services et des infrastructures 4CAD Group : offre logicielle multi solutions et interconnecte?e (PLM, ERP, IOT, CRM), agences re?gionales de proximite?, nouveaux services propose?s et acce?s au CONNEX'LAB, un espace immersif qui permet de se projeter et de tester les nouvelles technologies de l'industrie 4.0 : conception, fabrication, simulation, configuration, chai?ne d'assemblage connecte?e, fabrication additive... » ajoute-t-il.

S'associer pour re?pondre au besoin de digitalisation des industriels

La synergie entre e-THEMIS et 4CAD Group sera favorise?e par l'apport d'expertises et de solutions comple?mentaires ainsi qu'un maillage ge?ographique plus dense sur le territoire franc?ais. Cette collaboration permet de renforcer les effectifs pour re?pondre a? l'augmentation croissante des demandes de digitalisation des entreprises industrielles.

« Le rapprochement avec 4CAD Group a e?te? motive? par la cre?ation d'un projet industriel a? valeur sous 4 axes strate?giques : la comple?mentarite? de nos savoir-faire me?tiers sectoriels, comple?mentaires a? ceux de l'agroalimentaire, produits de grande distribution et pharmaceutique ; les synergies permettant a? nos clients respectifs d'acce?der a? une offre e?largie a? forte valeur ajoute?e et e?galement, capitaliser sur l'assise de 4CAD Group a? l'international afin de de?velopper les marche?s canadien et suisse. Enfin, nous partageons les me?mes valeurs d'exigence, d'engagement, et d'e?panouissement professionnel et personnel.» explique Christelle BOURNIER, Directrice Ge?ne?rale e-THEMIS.

Une expertise forte de 22 ans

e-THEMIS est spe?cialise?e depuis 2001 dans la mise en oeuvre de solutions de gestion base?es sur Sage X3 pour les entreprises industrielles et commerciales. Cet inte?grateur assure les prestations de mise en oeuvre de Sage X3 depuis la phase de cadrage du projet jusqu'a? l'accompagnement de ses clients au travers de son support. e-THEMIS est e?galement un e?diteur de solutions sectorielles (Sage X3 Produits de Grande Consommation, Sage X3 Agroalimentaire, Sage X3 Distribution Pharmaceutique et Sage X3 Industrie) de?veloppe?es avec les outils de de?veloppement de Sage X3.

« Depuis 22 ans, e-THEMIS a toujours place? l'engagement et l'exigence au coeur de sa strate?gie avec pour ambition de permettre a? nos clients de se concentrer sur leur me?tier tout en s'appuyant sur une solution de gestion robuste. L'engagement, l'expertise, l'agilite? et les relations humaines sont les valeurs fondatrices de notre ADN et se traduisent dans les relations que nous entretenons non seulement avec nos clients mais e?galement avec nos partenaires et nos collaborateurs. Je suis tre?s heureux de ce projet de rapprochement avec 4CAD Group avec qui nous partageons les me?mes valeurs. » commente Hubert BOURNIER, Dirigeant e-THEMIS.

« Je suis particulie?rement admirative de ce que les fondateurs, les dirigeants et les e?quipes de 4CAD Group ont su construire en 20 ans : une approche centre?e clients, novatrice et a? forte valeur ajoute?e! Je suis tre?s fie?re et je remercie Ste?phane de m'associer a? ce projet d'envergure. » rapporte Christelle BOURNIER, Directrice Ge?ne?rale e-THEMIS.

Objectifs a? fin septembre 2023

CA : 85 millions d'?

2500 clients



450 collaborateurs

