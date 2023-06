Globex conclut une entente d'option pour un projet de Ni-Cu-Co au Québec avec Burin Gold





ROUYN-NORANDA, Québec, 05 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX ? Bourse de Toronto, G1MN ? Bourses de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Tradegate, Lang & Schwarz, LS Exchange, TTMzero, Düsseldorf, Quotrix Düsseldorf et GLBXF ? International OTCQX aux É.-U.) est heureuse d'annoncer qu'elle a signé, le 2 juin 2023, une entente sous forme d'une lettre d'intention (l'"Entente") avec Burin Gold Corp. (BURG-TSX-V) pour qu'elle puisse acquérir 100% des intérêts dans le projet Dalhousie (la "Propriété"), comprenant 31 titres miniers, localisé 53km à l'est de Matagami et 4km au sud de la Baie Ramsay du Lac au Goéland, Québec.



Le projet Dalhousie présente des minéralisations de Ni-Cu-Co ortho-magmatiques à l'intérieur d'un assemblage de roche mafique-ultramafique appartenant au Complexe de la Rivière Bell. Il est localisé à la limite centrale nord de la Ceinture Orogénique de l'Abitibi à proximité du Camp Minier de Matagami au Québec, Canada.

Jusqu'à tard dans les années 1980, la faible quantité de forages effectués, ciblant des anomalies géophysiques vaguement définies, a tout de même permis d'intersecter avec succès des zones minéralisées près des conducteurs. Un levé géophysique (TDEM) complété sur l'entièreté de la propriété en 2007, a permis d'identifier plusieurs conducteurs associés avec des minéralisations en surface. Ces cibles ne sont toujours pas testées. D'anciens échantillons de rainures par éclats récoltés au-dessus de certains conducteurs EM non-testés ont retournés des valeurs de 3,79% Cu, 0,90% Ni et 0,28% Co.

Le travail de terrain débutera cet été, y compris le retraitement des données du levé TDEM, afin de mieux délimiter et modéliser les conducteurs existants. Ces travaux devraient faire avancer le projet à grands pas de sorte que Burin pourra forer les conducteurs prioritaires cette année et procéder à la réalisation de levés électromagnétique (DHEM) dans les forages pour identifier de possibles conducteurs "off-holes".

Selon les modalités de l'entente, Burin devra payer 1 500 000 $, livrer 4 000 000 d'actions de Burin à Globex ainsi qu'entreprendre des travaux d'exploration pour un montant total de 5 000 000 $ sur une période de quatre ans afin d'obtenir 100% des intérêts dans la propriété. Les modalités sont les suivantes:

Argent comptant Actions Dépenses d'exploration À la signature 100 000$ 1 000 000 - Première anniversaire 100 000$ - 1 000 000 $ (à l'intérieur d'une première période de 12 mois) Deuxième anniversaire 300 000$ 1 000 000 1 000 000 $ (à l'intérieur de la deuxième période de 12 mois) Troisième anniversaire 500 000$ 1 000 000 1 500 000 $ (à l'intérieur de la troisième période de 12 mois) Quatrième anniversaire 500 000$ 1 000 000 1 500 000 $ (à l'intérieur de la quatrième période de 12 mois)



Globex gardera une redevance brute sur les métaux (GMR) de 3% sur tous les métaux traités, dont 1% de la redevance pourra être racheté en tout moment pour un montant de 1 000 000 $.



Ce communiqué de presse a été rédigé par Jack Stoch, géo., président et chef de la direction de Globex en sa capacité de « personne qualifiée » conformément à la norme NC 43-101.

«We Seek Safe Harbour.» Emetteur privé étranger 12g3 ? 2(b) Numéro CUSIP 379900 50 9

Numéro LEI 529900XYUKGG3LF9PY95 Pour de plus amples informations : Jack Stoch, P.Géo., Dir. Acc.

Président et Chef de la direction

Entreprises minières Globex inc.

86, 14e Rue

Rouyn-Noranda, Québec (CANADA) J9X 2J1 Tél : 819.797.5242

Téléc : 819.797.1470

[email protected]

www.globexmining.com



Énoncés prospectifs : Outre des données historiques, le présent communiqué de presse peut contenir certains « énoncés prospectifs ». Ces énoncés peuvent comporter un certain nombre de risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, le niveau d'activité et le rendement diffèrent de façon importante des attentes et des projections d'Entreprises minières Globex inc. (« Globex »). Il n'est pas possible de garantir que les événements prévus dans les énoncés prospectifs se produiront ni, s'ils le font, quels avantages Globex en tirera. Une analyse plus détaillée des risques figure dans la notice annuelle déposée par Globex sur SEDAR à www.sedar.com .

5 juin 2023

