LE Dr GUILLAUME CORBIN ÉLU À LA PRÉSIDENCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ASSOCIATION DES CHIROPRATICIENS DU QUÉBEC

MONTRÉAL, le 5 juin 2023 /CNW/ - Au terme de son assemblée générale annuelle 2023, l'Association des chiropraticiens du Québec (ACQ) est heureuse de présenter un conseil d'administration renouvelé au sein duquel le Dr Guillaume Corbin succède à la Dre Marie-Hélène Boivin en tant que président.

Le Dr Corbin compile plus de 21 ans d'expérience en tant que chiropraticien et est impliqué au sein du conseil d'administration de l'ACQ depuis 2005. En plus de son doctorat de 1er cycle en chiropratique de l'UQTR, il est titulaire d'un baccalauréat en sciences infirmières de l'Université Laval.

« Je suis honoré de la confiance dont m'ont gratifié mes collègues, en m'élisant en tant que président de l'ACQ. Les docteurs en chiropratique oeuvrent à promouvoir la santé et à favoriser une meilleure qualité de vie. Les chiropraticiens font partie de l'équipe de soins de santé d'un grand nombre de Québécois. Dans cette perspective, nous continuerons sans relâche, dans une optique de collaboration interprofessionnelle, d'effectuer des représentations pour que les chiropraticiens intègrent la trajectoire des soins aux usagers, particulièrement en cette période de changement de paradigme en santé où notre objectif commun est de rendre le réseau plus efficace », affirme le Dr Guillaume Corbin, chiropraticien et nouveau président de l'ACQ.

Le Dr Corbin succède ainsi à la Dre Marie-Hélène Boivin à la tête de l'ACQ. Docteure Boivin, qui fut présidente pendant plus de six ans, demeure toutefois administratrice dans le nouveau conseil d'administration. Le Dr Corbin tient aussi à souligner au passage la contribution remarquable de sa collègue.

« Durant toutes ces années, la Dre Boivin a su démontrer érudition, audace et leadership. Sa résilience aura permis d'introduire la profession de chiropraticien en lien avec le chantier du décloisonnement en santé, sans oublier qu'elle nous a positionnés en tant qu'interlocuteur de choix auprès de la CNESST. C'est avec fébrilité que je prends le relais et suis heureux de pouvoir compter sur elle dans un contexte de transition », soutient le Dr Corbin.

Voici la nouvelle composition du conseil d'administration de l'ACQ :

Le Dr Guillaume Corbin, chiropraticien et président;

La Dre Marie-Ève Barrette-Plante, chiropraticienne et vice-présidente;

Le Dr Robert David, chiropraticien et trésorier;

Le Dr Richard Mercier, chiropraticien et secrétaire;

La Dre Camille Dallaire Dahlager, chiropraticienne et administratrice;

La Dre Caroline Marois, chiropraticienne et administratrice;

Le Dr Simon Cinq-Mars, chiropraticien et administrateur;

La Dre Marie-Hélène Boivin, chiropraticienne, administratrice et présidente sortante;

M. Claude Pilon, docteur en chiropratique retraité, gouverneur;

Mme Sylvie Des Ruisseaux, directrice générale.

Association des chiropraticiens du Québec

L'ACQ est un organisme sans but lucratif depuis 1967. La mission de l'ACQ est de défendre et soutenir les intérêts professionnels, sociaux et économiques de ses membres. L'Association oeuvre à mettre sur pied des projets éducatifs et informatifs visant l'amélioration de la santé publique par des approches scientifiques et efficaces.

