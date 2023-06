«?SEAsonnalité?» POUR LA JOURNÉE MONDIALE DE L'OCÉAN





RELAIS & CHÂTEAUX SE MOBILISE POUR SERVIR POISSONS, CRUSTACÉS ET MOLLUSQUES DANS LE RESPECT D'UNE PÊCHE DURABLE

PARIS, 5 juin 2023 /PRNewswire/ -- Depuis 2009, les 580 établissements Relais & Châteaux oeuvrent collectivement dans plus de 60 pays pour sensibiliser leurs clients aux produits de la mer durables et à leurs enjeux. Pour la sixième année consécutive, Relais & Châteaux célèbrera le 8 juin 2023 la Journée mondiale de l'océan en partenariat avec Ethic Ocean.

Pour visualiser le communiqué multimédia de presse, rendez-vous sur:

https://www.multivu.com/players/uk/9173251-seasonality-world-oceans-day-relais-chateaux-taking-action/

Le 8 juin 2023, la Journée mondiale de l'océan des Nations unies aura pour thème «?Planète océan, une vague de changements?» (#Planet Ocean, #Tides are Changing).

Pour donner plus de résonance à ce thème, Relais & Châteaux contribue à cet événement en sensibilisant à la saisonnalité de l'Océan (#SEAsonnalite #SEAsonality) pour participer à une vague de changements et en proposant dans nombre de ses restaurants des plats respectant la durabilité des produits de la mer.

SEAsonnalité*?: mieux comprendre les enjeux de saisonnalité des produits de la mer :

La notion de «?saison?» n'est pas nécessairement un critère de durabilité marine... Par conséquent, il est de notre devoir collectif de comprendre les critères de durabilité. Le premier et le plus indispensable de tous étant de vérifier l'état des stocks. Appréhender et prendre en compte les cycles de reproduction des animaux marins fait également partie d'une démarche durable.

Relais & Châteaux a travaillé avec Ethic Ocean afin d'apporter une autre compréhension de ce qu'est la SEAsonnalité*, à travers un guide présentant des exemples concrets?d'espèces de poissons à éviter de consommer.

Tout au long du mois de juin, des centaines de chefs Relais & Châteaux mettront à l'honneur les produits de la mer durables et expliciteront cette notion de saisonnalité qui bat en brèche les idées reçues. Que ce soit dans leurs menus ou dans leurs cours de cuisine, les espèces durables sélectionnées et les choix raisonnés opérés seront autant l'objet de dégustations que de discussions, afin d'inciter les consommateurs du monde entier à repenser leur assiette et provoquer une vague de changement salutaire pour la sauvegarde de l'océan.

«?Les établissements Relais & Châteaux sont tous unis autour de leur engagement à rendre le monde meilleur par la table et l'hospitalité. Si nos chefs sont sensibilisés tous les jours au sujet de la pêche durable, notre participation à la Journée mondiale de l'océan donne une portée plus forte et impactante à leur action, soulignant le rôle que nous pouvons avoir en tant qu'association présente sur les cinq continents.?» a commenté Laurent Gardinier, président de Relais & Châteaux.

« Travailler sur la saisonnalité des produits de la mer, c'est remettre en cause nombre d'idées reçues, et s'intéresser de près à l'état des stocks des poissons, crustacés et mollusques, ainsi qu'à leurs conditions de pêche. Pour apprendre à respecter la vie marine en repensant cette notion de saisonnalité, les chefs Relais & Châteaux bénéficient de connaissances récentes élaborées grâce au travail d'Ethic Ocean. De la sorte, ils se font ambassadeurs auprès du public de bonnes pratiques, non seulement au restaurant, mais également chez le poissonnier. Cette notion de SEAsonnalité permet de prendre toute la mesure de l'urgence à protéger l'océan?», a déclaré Mauro Colagreco, vice-président de Relais & Châteaux.

«?Ethic Ocean est très fière d'accompagner les membres Relais & Châteaux dans cette démarche. Les Chefs Relais & Châteaux ont été pionniers, engagés dès 2009 pour sauver le thon rouge de l'Atlantique Est et de Méditerranée, qui était proche de l'effondrement. Cet engagement fort a montré combien une mobilisation de ce réseau pouvait avoir un réel impact. La mobilisation continue et croissante des membres autour de ces enjeux complexes permet de faire évoluer les pratiques de tous.?» a souligné Gilles Boeuf, Président d'Ethic Ocean

www.relaischateaux.com

www.ethic-ocean.org .

Lars Seifert, Chief Communications & Sustainability Officer

[email protected]

Isabelle Guéguen, Head of PR & Influence

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2084339/Relais_et_Chateaux.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2084329/Relais_et_Chateaux_Logo.jpg

5 juin 2023 à 09:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :