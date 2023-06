HGrégoire fait un don de 55 000 $ à Opération Enfant Soleil, et bat son record personnel de dons





HGrégoire poursuit son engagement philanthropique en remettant un don record personnel de 55 000 $ à l'organisme Opération Enfant Soleil dans le cadre de son 36e téléthon le 4 juin 2023.

HGrégoire est partenaire d'Opération Enfant Soleil depuis 19 ans et fait partie des Entreprises certifiées Opération Enfant Soleil depuis 9 ans. De plus, HGrégoire est le transporteur officiel de l'organisme. Il fourni un véhicule avec décalque pendant toute l'année afin de faciliter les déplacements des enfants et de leur famille lorsque ceux-ci doivent recevoir des soins.

« Pour HGrégoire, la meilleure façon de rester impliqué dans notre communauté est de faire en sorte que les enfants, notre avenir, soient et restent en santé, explique Harry Kasparian, vice-président marketing. Nous sommes tous unis pour cette cause chez HGrégoire, c'est pourquoi nous avons voulu accentuer notre engagement en fournissant de nouveau un véhicule durant toute l'année pour aider les enfants et leur famille. De plus, nous avons des salariés qui s'engagent avec des collectes de dons ».

Parmi les initiatives ayant permis d'amasser 55 000 $, HGrégoire a reconduit sa campagne annuelle « Un commentaire, un don », consistant à verser un dollar à Opération Enfant Soleil pour chaque commentaire laissé sur sa vidéo publiée sur ses réseaux sociaux entre le 4 et le 18 mai. HGrégoire a également amassé plus de 7000 $ durant leur souper de Noël en décembre passé avec l'aide des salariés.

Fondée en 1993, HGrégoire, qui comprend à la fois HGrégoire et HGreg.com, s'engage à simplifier le processus d'achat d'un véhicule en s'appuyant sur des valeurs d'excellence, de transparence, d'utilisation judicieuse de la technologie et d'une rafraîchissante philosophie axée sur le client. Forte d'une équipe passionnée de plus de 1 700 amateurs d'auto, HGrégoire exploite 31 concessions en Amérique du Nord, dont 20 au Québec, offrant des véhicules neufs et d'occasion. Pour en savoir plus, visitez www.hgregoire.com.

Opération Enfant Soleil amasse des fonds pour soutenir le développement d'une pédiatrie de qualité pour tous les enfants malades du Québec. Grâce aux sommes recueillies, des centaines de projets se concrétisent chaque année dans les hôpitaux et les organismes régionaux ainsi que dans les grands centres pédiatriques, lesquels peuvent se doter de technologies de pointe et aménager des espaces chaleureux, où les enfants peuvent être soignés près de leur famille. Plus de 273 millions de dollars ont été remis partout dans la province grâce à la générosité de milliers de Québécois, à l'appui des bénévoles et au dévouement des partenaires. Pour en savoir plus, visitez le www.opération-enfant-soleil.ca.

