Métaux Torngat s'associe avec Metso pour le traitement pilote du minerai





Métaux Torngat ltée (« Torngat ») s'associe à Metso, un chef de file mondial du traitement des minerais, pour procéder au traitement pilote à grande échelle avec sa technologie de pointe. Ce partenariat constitue un élément central de la stratégie de Torngat visant à optimiser ses processus à grande échelle et favorisera une mise en service rapide de calibre mondial de ses futures activités de production de grande envergure en vue de produire des oxydes de terres rares à haute pureté séparés.

Torngat, un développeur de terres rares basé au Québec, a choisi Metso comme partenaire stratégique pour mettre à l'essai et optimiser des solutions de traitement pour le projet d'exploitation de terres rares du site Strange Lake. Il s'agit d'un projet central pour la production d'oxydes de terres rares à haute pureté essentiels à la fabrication d'aimants permanents destinés aux moteurs électriques utilisés dans les VE, aux éoliennes et à d'autres technologies faibles en carbone. Le milieu géologique exceptionnel de Strange Lake comporte toute la gamme des éléments de terres rares légères et lourdes et rarement présents en quantité suffisante dans un même projet.

Ce partenariat entre Torngat et Metso mise sur la collaboration dont font déjà preuve les deux entreprises. La nouvelle entente prévoit la mise à l'essai à grande échelle du processus d'enrichissement (concentration) à l'aide de minerais extraits du gisement de Strange Lake. Le processus fait appel à des technologies avancées, y compris la séparation magnétique, la flottation et le tri du minerai à l'aide de capteurs à rayons X, qui reposent sur la technologie exclusive de pointe de Metso. Ce travail sera exécuté en étroite collaboration avec la Commission géologique de la Finlande à Outokumpu, en Finlande.

« Nous sommes très heureux d'élargir ce partenariat avec Metso, non seulement en raison de son expertise et de ses capacités de traitement des minerais de classe mondiale, mais également grâce à des valeurs que nous partageons dans notre engagement à favoriser la durabilité et la décarbonisation de nos activités et de nos collectivités », affirme Dirk Naumann, président et chef de la direction de Torngat.

La première phase des travaux s'achèvera vers la fin de 2023, aboutissant à la production d'un concentré de terres rares. La prochaine phase des travaux consistera à utiliser ce concentré pour accroître et optimiser le processus de production d'une solution de terres rares mixte grâce à l'expertise de pointe de Metso dans le traitement et la purification des minéraux acides et des minéraux formés par la chaleur. Cette phase du projet sera réalisée en collaboration avec le groupe de transfert de chaleur de Metso aux États-Unis ainsi qu'en Allemagne. Le partenariat entre les entreprises prévoit également que Metso fournira les services d'ingénierie à l'échelle de production et offrira les solutions de technologie et d'équipement pour les opérations commerciales avec Torngat, soutenus par des garanties de rendement.

Koen Aberkrom, directeur des ventes de solutions chez Metso, a commenté : « Nous sommes ravis de travailler avec Torngat sur le projet de minerais de terres rares de Strange Lake, qui aidera à combler le déficit d'approvisionnement mondial avec les approches les plus durables et les plus avant-gardistes. »

À propos de Métaux Torngat Ltée

Torngat est une société privée consacrée au développement du projet Strange Lake dans la région du Nunavik, au Québec, en vue d'assurer un approvisionnement responsable à long terme en terres rares légères et lourdes nécessaires à de nombreuses technologies de pointe et à faible émission de carbone, notamment les véhicules électriques et les éoliennes. Une forte croissance du marché mondial et une gestion responsable du changement climatique nécessitent de nouvelles sources d'approvisionnement responsables en terres rares. Pour plus d'informations, visitez notre site au www.torngatmetals.com ou communiquez avec nous à l'adresse [email protected].

À propos de Metso

Metso est une entreprise pionnière en technologies durables, en solutions complètes et en services pour les industries des granulats, du traitement des minéraux et du raffinage des métaux à l'échelle mondiale. En améliorant l'efficacité énergétique, la consommation d'eau et la performance environnementale de nos clients, ainsi qu'en augmentant leur productivité grâce à nos produits et à notre expertise, nous sommes partenaires du changement positif.

Ayant son siège à Helsinki, en Finlande, Metso emploie plus de 16 000 personnes dans plus de 50 pays, et son chiffre d'affaires pour 2022 était d'environ 5,3 milliards d'euros. La société est cotée au Nasdaq d'Helsinki. metso.com, twitter.com/metsoofficial

5 juin 2023 à 08:15

