Des actionnaires concernés de Tenet Fintech Group Inc. publient une circulaire d'information et nomment des administrateurs en vue de la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires de la société

TORONTO, ON / ACCESSWIRE / le 5 juin 2023 / Un groupe de cinq actionnaires de longue date de Tenet Fintech Group Inc. (CSX:PKK) (« Tenet » ou la « Société ») qui détiennent actuellement environ 8 % des actions de la société (les « Actionnaires Concernés») mènent une initiative visant à remplacer certains membres du conseil d'administration de Tenet, qu'ils tiennent pour responsables des récents événements chaotiques qui ont eu lieu chez Tenet et qui ont érodé la valeur de la Société. Les Actionnaires concernés proposent trois personnes hautement qualifiées lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires (l'« Assemblée »)qui se tiendra le 27 juin 2023 à 10h00 (HAE), afin d'aider Tenet à atteindre le potentiel qui a attiré et convaincu la plupart des actionnaires d'investir dans la Société.

Les trois candidats proposés par les Actionnaires Concernés sont Johnson Joseph, Liang (Golden) Qiu et Mayco Quiroz. M. Joseph et M. Qiu sont connus des actionnaires en tant que fondateurs de Tenet et principaux responsables de la vision de la Société, tandis que M. Quiroz possède une vaste expérience des entreprises privées et publiques, y compris dans le secteur des technologies financières.

Pour plus d'informations sur l'Assemblée, les candidats des Actionnaires Concernés et pour télécharger la circulaire d'information et les documents de procuration des Actionnaires Concernés, veuillez vous rendre au www.tenetagm2023.com.

La circulaire d'information des Actionnaires Concernés est également disponible sur www.sedar.com sous le profil de Tenet.

LES ACTIONNAIRES CONCERNÉS DEMANDENT AUX ACTIONNAIRES DE VOTER POUR LES CANDIDATS DES ACTIONNAIRES CONCERNÉS.

Pour s'assurer que les meilleurs jours de la Société sont à venir, les Actionnaires Concernés recommandent aux autres actionnaires de voter en utilisant uniquement le formulaire de procuration BLEU et voter POUR les trois candidats des Actionnaires Concernés, et de ne pas retourner ou voter toute procuration ou formulaire d'instructions de vote qui leur est envoyé par Tenet. Les Actionnaires Concernés estiment que leurs candidats apporteront une expertise spécifique à l'industrie, une expérience du marché des capitaux et de l'exécution des affaires tout en étant vigilants sur les dépenses et la structure du capital social de la Société.

Si vous ne recevez pas la circulaire des Actionnaires Concernés ou si vous avez des questions concernant l'Assemblée, les Actionnaires Concernés ou les candidats des Actionnaires Concernés, veuillez envoyer un courriel avec votre numéro de téléphone à [email protected].

INFORMATIONS À L'APPUI DE LA SOLLICITATION DE DIFFUSION PUBLIQUE

Les Actionnaires Concernés s'appuient sur l'exemption prévue à l'article 9.2(4) du Règlement 51-102 sur les obligations d'information continue et à l'article 150(1.2) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions pour diffuser cette sollicitation publique. Les informations suivantes sont fournies conformément aux lois sur les valeurs mobilières et les sociétés applicables aux sollicitations de diffusion publique.

Cette sollicitation est faite par les Actionnaires Concernés, qui sont Kelong Chen, Changsheng Zhuo, Pierre Lalonde, Barbara Hickson et Joseph Zenha, et non par ou au nom de la direction de Tenet. L'adresse enregistrée et postale de Tenet est 705 - 119 Spadina Ave., Toronto, Ontario, M5V 2L1.

Les Actionnaires Concernés ont déposé une circulaire d'information contenant les informations requises par le formulaire 51-102A5 - Circulaire d'information à l'égard des candidats du fondateur, qui est disponible sous le profil de Tenet sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

L'actionnaire inscrit qui a donné une procuration peut la révoquer en déposant un acte ou un avis écrit signé ou, au Québec, signé par l'actionnaire ou par son représentant personnel autorisé par écrit ou, lorsque l'actionnaire inscrit est une société, une procuration dûment dirigeant autorisé ou fondé de pouvoir de la société et remis au siège social de la Société ou à TSX Trust à P.O. Box 721 Agincourt, ON M1S 0A1 à tout moment jusqu'au dernier jour ouvrable qui précède le jour de l'Assemblée, ou tout ajournement ou report de celle-ci, ou au président de l'assemblée ou tout ajournement(s) ou report(s) de celui-ci, ou de toute autre manière prévue par la loi.

Si vous êtes un actionnaire non inscrit (vos actions sont détenus par un tiers), vous devez suivre les instructions figurant sur votre formulaire d'instructions de vote pour révoquer ou modifier toute instruction de vote antérieure.

Les procurations pour l'Assemblée Spéciale peuvent être sollicitées par courrier, téléphone, courrier électronique ou autres moyens électroniques ainsi que par la publicité dans les journaux ou autres médias, et en personne par les associés, agents, représentants et employés des Actionnaires Concernés, qui ne seront pas spécifiquement rémunérés à cet effet. De plus, les Actionnaires Concernés peuvent solliciter des procurations en se fondant sur l'exemption de diffusion publique des exigences de sollicitation en vertu des lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières, transmises par voie de diffusion publique, y compris par le biais de communiqués de presse, de discours ou de publications, et de toute autre manière autorisée en vertu des lois canadiennes applicables. Tous les frais encourus pour toute sollicitation seront supportés directement par les Actionnaires Concernés. Toute sollicitation d'actionnaires sera effectuée par courrier et pourra être complétée par téléphone ou autre contact personnel à effectuer sans rémunération particulière par les Actionnaires Concernés et leurs sociétés affiliées et associées. Les Actionnaires Concernés demanderont le remboursement à Tenet des frais encourus dans le cadre d'une reconstitution réussie du conseil d'administration.

Les procurations peuvent être sollicitées par courrier, télécopie, téléphone, télégraphe, Internet, en personne et par des annonces.

À la connaissance des Actionnaires Concernés, ni eux ni aucun de leurs associés ou représentants, ou leurs associés ou sociétés affiliées respectifs, n'ont : (i) d'intérêt important, direct ou indirect, dans une transaction depuis le début de l'exercice financier le plus récent de Tenet ou dans toute transaction proposée qui a affecté ou affecterait de manière significative Tenet ou l'une de ses filiales ; ou (ii) tout intérêt important, direct ou indirect, par le biais de la propriété effective de titres ou autrement, dans toute question actuellement connue pour être traitée à l'Assemblée, autre que l'élection des administrateurs de Tenet.

5 juin 2023

