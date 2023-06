Des organismes caritatifs s'unissent pour répondre à la crise humanitaire qui frappe l'Afrique de l'Est





OTTAWA, ON, le 5 juin 2023 /CNW/ - En réponse aux impacts négatifs des conflits, des enjeux climatiques et de la faim dans plusieurs parties de l'Afrique de l'Est, en plus du conflit au Soudan, des agences humanitaires canadiennes de premier plan s'unissent, sous la bannière de la Coalition humanitaire, pour recueillir des fonds afin de porter une assistance d'urgence aux populations en détresse.

Le gouvernement canadien a annoncé qu'il versera l'équivalent des dons des Canadiens et des Canadiennes jusqu'à une somme de 5 millions de dollars d'ici le 30 juin.

Faits

Des affrontements entre des factions militaires rivales au Soudan, qui ont éclaté le 15 avril 2023, ont provoqué la mort de 1 800 personnes et forcé 1,4 million de Soudanais et de Soudanaises à fuir leurs maisons. Les réfugiés du conflit au Soudan ont afflué au Tchad, en République centrafricaine et au Soudan du Sud, augmentant la pression sur les intervenants humanitaires déjà débordés déployés dans ces pays. Les conditions persistantes de sécheresse, d'abord observées en 2020, se sont poursuivies jusqu'en 2023 en Éthiopie, en Somalie et au Kenya où plus de 23 millions de personnes sont aux prises avec de sévères pénuries de denrées alimentaires et d'eau. La République démocratique du Congo accueille le plus grand nombre de personnes aux prises avec l'insécurité alimentaire dans le monde, soit 26,4 millions de gens, le quart de la population du pays. Les membres de la Coalition humanitaire agissent sur le terrain dans la région et distribuent de l'aide alimentaire d'urgence, de l'eau et des abris, en plus d'apporter des soins de santé aux populations en détresse.

Citation

« Les effets combinés des changements climatiques, des conflits et de la faim laissent des millions de personnes au Soudan, dans les pays limitrophes et dans certaines parties de l'Afrique de l'Est au bord de la catastrophe humanitaire, explique Richard Morgan, directeur de la Coalition humanitaire. Nous lançons un appel aux Canadiens et aux Canadiennes de faire des dons afin de venir en aide aux populations touchées. »

Les organismes suivants sont membres de la Coalition humanitaire : Action contre la Faim, Banque canadienne de grains, Canadian Lutheran World Relief, CARE Canada, Médecins du Monde, Humanité & Inclusion, Islamic Relief Canada, Oxfam Canada, Oxfam-Québec, Plan Canada, Aide à l'enfance, et Vision mondiale Canada.

Les Canadiens et les Canadiennes peuvent contribuer à fournir une aide d'urgence aux populations en Afrique de l'Est en faisant leur don à coalitionhumanitaire.ca ou en composant le 1-855-461-2154. Le gouvernement du Canada s'engage à verser l'équivalent de chaque dollar donné par les Canadiens et les Canadiennes jusqu'à un maximum de 5 millions de dollars d'ici le 30 juin.

La Coalition humanitaire réunit 12 organismes d'aide de premier plan afin d'offrir aux Canadiennes et aux Canadiens un moyen simple et efficace d'apporter leur soutien lors de catastrophes humanitaires internationales.

