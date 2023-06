WSP complète l'acquisition de Calibre





MONTRÉAL, 05 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe WSP Global Inc. (TSX : WSP) (« WSP » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer la clôture de l'acquisition de Calibre Professional Services One Pty Ltd (« Calibre »), en Australie. Avec l'ajout des 800 professionnels de Calibre, WSP renforce sa position de chef de file en tant que fournisseur de services prenant en charge l'ensemble du cycle de vie des actifs miniers.



L'équipe minière de WSP compte désormais plus de 5 200 professionnels dans le monde, dont 1 400 experts en Australie, et bénéficie d'une capacité accrue à soutenir les principaux clients miniers de l'Australie-Occidentale.

« Nous sommes impatients d'exploiter le plein potentiel de nos équipes combinées et de travailler ensemble pour soutenir les clients du secteur minier qui ont de solides engagements ESG », a déclaré Alexandre L'Heureux, président et chef de la direction de WSP. « Nous avons l'opportunité de jouer un rôle central à un moment où les sociétés minières prennent des engagements audacieux pour décarboner leurs opérations et leurs infrastructures, tout en fournissant les minéraux critiques nécessaires à la transition écologique. »

« Avec l'acquisition de Calibre, nous augmentons considérablement notre présence en Australie-Occidentale et dans le secteur minier, tout en renforçant nos capacités dans le domaine des sciences de la Terre et de l'environnement », a déclaré Guy Templeton, président et chef de la direction de WSP pour la région Asie-Pacifique. « Nous sommes également impatients de créer une valeur significative pour nos clients dans la région de Pilbara comme dans l'ensemble du pays. »

« Au cours des deux dernières décennies, nous nous sommes efforcés de faire de Calibre un consultant de choix pour les grands projets miniers. Le fait de se joindre à WSP permettra à nos gens talentueux de tirer parti de l'envergure, des capacités et de l'expertise d'une entreprise mondiale comptant 67 000 professionnels », a déclaré Adrian Chapman, directeur général exécutif de Calibre.



