/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS - Conférence de presse concernant la productivité et l'écoresponsablité de nos entreprises de transformation alimentaire/





QUÉBEC, le 2 juin 2023 /CNW/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, ainsi que le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette, procéderont à une conférence de presse concernant une aide financière importante visant à favoriser une plus grande productivité et une croissance durable de nos entreprises de transformation alimentaire.

Date : Le lundi 5 juin 2023



Heure : 10 h



Lieu : Boisbriand





Pour obtenir les coordonnées de cette intervention publique, vous devez confirmer votre présence et celle des personnes qui vous accompagnent au service des relations de presse à l'adresse [email protected].

SOURCE Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

5 juin 2023 à 07:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :