Selon un sondage de BMO, plus des deux tiers des Canadiens prévoient d'attendre la baisse des taux hypothécaires pour acheter une maison





68 pour cent estiment que l'achat d'une maison est plus hors de portée qu'il ne l'était pour leurs parents

Le nouvel outil de préqualification de BMO aide les clients à prendre des décisions en toute confiance dès le début de leur parcours d'achat d'une maison

MONTRÉAL, le 5 juin 2023 /CNW/ - L'Indice de BMO sur l'amélioration des finances révèle que si l'accession à la propriété est considérée comme une étape financière importante pour de nombreux Canadiens, les inquiétudes concernant les taux d'intérêt, l'inflation et une éventuelle récession économique ont affecté leur approche de l'achat d'une maison.

Le sondage a révélé que plus des deux tiers (68 pour cent) des Canadiens prévoient d'attendre la baisse des taux hypothécaires pour acheter une maison. La majorité (68 pour cent) des Canadiens estiment que l'achat d'une maison est plus hors de portée qu'il ne l'était pour leurs parents. La génération Z (18 à 24 ans) (71 pour cent) est la plus susceptible d'avoir ce point de vue, suivie des jeunes milléniaux (25 à 34 ans) à 69 pour cent et des milléniaux plus âgés (35 à 44 ans) à 65 pour cent.

Selon les Études économiques de BMO, l'activité immobilière canadienne a rebondi après le lent démarrage de 2023, les prix des maisons s'étant raffermis et les ventes de maisons existantes ayant augmenté de 11,3 pour cent en avril, soit la plus forte hausse mensuelle depuis 2009. Cependant, même après la correction des prix de l'année dernière, la combinaison des hausses de prix passées et des taux hypothécaires plus élevés fait en sorte que l'accessibilité au logement est proche de son niveau le plus difficile depuis plus de 30 ans. Le sondage a révélé que la perception qu'ont les Canadiens de l'économie a influé sur leurs projets d'achat d'une maison :

« L'accession à la propriété continue de symboliser l'amélioration de la situation financière, la réussite et la sécurité pour de nombreux Canadiens et leurs familles, a déclaré Gayle Ramsay, chef, Services bancaires courants, segments, accroissement de la clientèle, BMO. Bien que les conditions difficiles du marché et de l'économie puissent présenter des obstacles et de l'incertitude, nous encourageons les Canadiens à travailler avec un conseiller ou un planificateur professionnel afin d'explorer les nombreuses voies menant à l'accession à la propriété et d'élaborer un plan financier personnalisé qui les aidera à accéder à la maison qu'ils désirent dans un délai réaliste. »

Les voies d'accès à la propriété

Le sondage a également exploré les différentes stratégies de financement que les Canadiens ont l'intention d'utiliser pour l'achat de leur maison :

Épargne personnelle : La moitié (52 pour cent) des Canadiens prévoient d'utiliser leur épargne personnelle pour payer l'achat de leur maison.

La moitié (52 pour cent) des Canadiens prévoient d'utiliser leur épargne personnelle pour payer l'achat de leur maison. Aide sous forme de prêts : 41 pour cent des Canadiens prévoient d'utiliser des prêts de leur institution financière ou des marges de crédit pour financer l'achat de leur maison.

41 pour cent des Canadiens prévoient d'utiliser des prêts de leur institution financière ou des marges de crédit pour financer l'achat de leur maison. Soutien familial : Un cinquième (19 pour cent) des Canadiens s'attendent à recevoir de l'aide, notamment des cadeaux financiers et des prêts de la part de la famille, d'amis ou d'autres personnes.

Un cinquième (19 pour cent) des Canadiens s'attendent à recevoir de l'aide, notamment des cadeaux financiers et des prêts de la part de la famille, d'amis ou d'autres personnes. Programmes d'accession à la propriété : Parmi les 46 pour cent qui prévoient utiliser les programmes d'assistance du Canada , près d'un tiers (32 pour cent) prévoient utiliser l'incitatif à l'achat d'une première propriété et 16 pour cent prévoient utiliser le Régime d'accession à la propriété (RAP).

BMO aide les Canadiens à améliorer leurs finances avec un outil de préqualification

Pour aider les Canadiens à se lancer dans l'achat d'une maison, BMO a lancé la préqualification, un outil en ligne qui permet aux acheteurs potentiels d'obtenir une estimation hypothécaire en une minute, avec un taux d'intérêt bloqué pendant 130 jours. Grâce à une vérification souple de leur solvabilité qui n'aura pas d'incidence sur leur cote de crédit, les clients pourront connaître le montant qu'ils peuvent potentiellement consacrer à l'achat d'une maison en fonction d'informations telles que leurs revenus, leurs actifs et leurs dettes.

« Dans ce marché difficile et changeant, les acheteurs de maison surveillent de près les taux d'intérêt, a poursuivi Hassan Pirnia, chef, Produits de crédit aux particuliers et de financement à l'habitation, BMO. Quel que soit le moment où les acheteurs planifient leur achat, il est essentiel qu'ils aient une compréhension claire de leur budget et de leur capacité financière dès le début de leur parcours d'achat d'une maison. Le nouvel outil de préqualification de BMO est une première étape importante dans ce parcours et fournit une estimation hypothécaire qui permet aux acheteurs de mieux comprendre ce qu'ils peuvent se permettre et de déterminer les dépenses connexes qu'ils devraient prendre en compte. »

BMO offre des outils et des ressources pour aider les clients tout au long de leur parcours d'achat d'une maison, notamment :

FinancesFutées BMO : Les clients peuvent en apprendre davantage sur l'accession à la propriété, l'établissement d'un budget et d'autres sujets liés aux finances personnelles grâce à FinancesFutées BMO. La plateforme d'éducation en ligne organise les sujets relatifs aux finances personnelles en listes de lecture, ce qui permet aux Canadiens d'en apprendre davantage sur la façon de gérer leurs finances dans le cadre d'une plateforme innovante et largement accessible.

Les clients peuvent en apprendre davantage sur l'accession à la propriété, l'établissement d'un budget et d'autres sujets liés aux finances personnelles grâce à FinancesFutées BMO. La plateforme d'éducation en ligne organise les sujets relatifs aux finances personnelles en listes de lecture, ce qui permet aux Canadiens d'en apprendre davantage sur la façon de gérer leurs finances dans le cadre d'une plateforme innovante et largement accessible. Prêt hypothécaire préétabli : Pour les acheteurs, l'obtention d'un prêt hypothécaire préapprouvé permet de faire preuve de diligence raisonnable lors de l'achat d'une maison. En plus de se rendre en succursale pour parler à un conseiller, BMO offre aux acheteurs la possibilité de faire une demande de préapprobation de prêt hypothécaire en ligne. De plus, pour donner plus de temps à la recherche d'une maison, BMO offre la plus longue période de garantie de taux (130 jours) de toutes les grandes banques canadiennes (en date du 1er mars 2022).

Pour plus d'informations sur l'outil de préqualification de BMO, consultez https://www.bmo.com/principal/particuliers/prets-hypothecaires/prequalification/.

Pour plus d'informations sur les programmes d'aide aux acheteurs d'une première maison et les outils d'aide à l'accession à la propriété, consultez https://www.bmo.com/principal/particuliers/prets-hypothecaires/acheteurs-premiere-maison/.

Pour en savoir plus sur la façon dont BMO peut aider ses clients à améliorer leurs finances, visitez https://www.bmo.com/fr-ca/principal/particuliers/.

À propos de l'indice de BMO sur l'amélioration des finances

Lancé en février 2021, l'Indice de BMO sur l'amélioration des finances est un indicateur de ce que les consommateurs pensent de leurs finances personnelles et de l'amélioration de leur situation financière. L'indice vise à susciter un dialogue qui aidera le consommateur à atteindre ses objectifs financiers et à humaniser un sujet qui cause de l'anxiété chez bien des gens : l'argent.

Le sondage détaillé dans ce document a été mené par Ipsos au Canada du 28 mars au 28 avril 2023. Un échantillon de n=2 350 adultes âgés de 18 ans et plus au Canada a été recueilli. Des quotas et une pondération ont été utilisés pour s'assurer que la composition de l'échantillon reflète celle de la population canadienne selon les paramètres du recensement.

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'actif total de 1 250 milliards de dollars au 30 avril 2023, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et une société inclusive.

SOURCE BMO Groupe Financier

5 juin 2023 à 06:00

