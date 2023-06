Les professionnels de la santé du Canada exhortent les premiers ministres provinciaux à faire des soins de santé une priorité continue





OTTAWA, ON, le 5 juin 2023 /CNW/ - Alors qu'il est toujours aussi difficile pour la population canadienne d'accéder au bon moment aux soins de santé dont elle a besoin, des associations qui représentent les médecins, le personnel infirmier et les hôpitaux de partout au pays demandent à tous les premiers ministres provinciaux de s'assurer d'ajouter la réforme du système de santé à leur ordre du jour pour leur rencontre estivale, qui se tiendra du 10 au 12 juillet, à Winnipeg, au Manitoba.

Nous avons récemment vu un changement positif, avec l'augmentation du financement accordé par le gouvernement fédéral au secteur des soins de santé. De nombreuses provinces ont accepté en principe de collaborer avec leurs homologues fédéraux afin d'élaborer des plans d'action visant à améliorer l'accès aux soins de santé tout en continuant de rendre des comptes à la population canadienne.

Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux doivent impérativement mettre en place des mesures cohérentes et ciblées pour contrer les nombreuses crises qui sévissent toujours au sein des systèmes de santé :

On estime qu'environ 4,7 à 6 millions de personnes n'ont pas de prestataire de soins primaires au Canada .

. Des services d'urgence de partout au Canada continuent d'éprouver des difficultés en raison d'une demande écrasante et d'une pénurie d'effectifs de la santé.

continuent d'éprouver des difficultés en raison d'une demande écrasante et d'une pénurie d'effectifs de la santé. Les temps d'attente pour les chirurgies et les tests diagnostiques sont beaucoup trop longs.

Les prestataires de soins de santé qui ont travaillé sans relâche pour offrir les soins nécessaires tout au long de la pandémie sont toujours à leur poste, mais ils sont épuisés et continuent de se heurter à une pénurie de ressources et à une énorme charge de travail, dont les tâches administratives inutiles qui empiètent sur le temps consacré aux soins.

Les gouvernements doivent continuer de collaborer entre eux et avec les prestataires, la patientèle et les autres parties prenantes pour stabiliser et réformer nos systèmes de santé.

Les premiers ministres aborderont très certainement de nombreux sujets d'importance lors de leur rencontre à Winnipeg, mais nous leur demandons de faire en sorte que les soins de santé demeurent une priorité dans leur ordre du jour. C'est l'occasion pour les gouvernements de prouver aux Canadiens et aux Canadiennes qu'ils peuvent travailler ensemble pour apporter des changements significatifs et transformateurs à la prestation de soins de santé dans l'ensemble du pays. Le besoin de changement n'a jamais été aussi criant.

Cet appel à l'action est cosigné par les organisations suivantes :

Alberta Medical Association Northwest Territories Medical Association Association des infirmières et infirmiers du Canada Ontario Medical Association Doctors of BC Saskatchewan Medical Association Doctors Manitoba Société médicale du Nouveau-Brunswick Fédération canadienne des syndicats d'infirmières et infirmiers Yukon Medical Association Fédération des médecins omnipraticiens du Québec

Fédération des médecins spécialistes du Québec

Medical Society of Prince Edward Island

Newfoundland and Labrador Medical Association



Pour en savoir plus ou organiser une entrevue

À propos de l'AMC

L'Association médicale canadienne est à l'origine d'un regroupement national de médecins et d'apprenants en médecine qui croient en un avenir meilleur pour la santé. Elle aspire à créer un système de santé viable et accessible où les patients participent à leurs soins, une culture médicale qui favorise l'équité, la diversité et le bien-être des médecins, ainsi que des communautés d'entraide où chaque personne peut vivre en bonne santé. Guidée par des valeurs de collaboration et d'inclusion, elle provoque des changements grâce à son travail de représentation, aux dons, commandites et subventions et au partage des connaissances.

SOURCE Association médicale canadienne

5 juin 2023 à 06:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :