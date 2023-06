IL EST ENCORE TEMPS D'ADOPTER UNE APPROCHE ÉQUILIBRÉE ET PROGRESSIVE DU VAPOTAGE AU QUÉBEC





MONTRÉAL, le 5 juin 2023 /CNW/ - Le samedi 3 juin était le dernier jour pour le public et les intéressés pour soumettre leur opinion sur le projet de loi proposé par le gouvernement du Québec qui bannirait toutes les saveurs dans les produits de vapotage, sauf la saveur de tabac. Imperial Tobacco Canada (ITCAN), chef de file de la catégorie des produits de vapotage et opérant dans la province depuis plus de 100 ans, a déposé la semaine dernière son mémoire visant à proposer des modifications au règlement présenté.

« Nous croyons qu'il est encore possible d'adopter une approche équilibrée, a déclaré Eric Gagnon, vice-président, affaires juridiques et externes. Les jeunes trouvent malheureusement des moyens de s'approvisionner en produits de vapotage. Cela n'est pas remis en question. Cependant, nous devrions trouver une solution qui à la fois protège nos jeunes et permet aux adultes d'accéder à des produits moins risqués que la cigarette. »

Vapoter n'est pas fumer. Ce n'est pas un produit du tabac. Malgré toutes les preuves soutenant que le vapotage est une alternative moins nocive au tabagisme, le gouvernement du Québec envisage un règlement qui limiterait considérablement la disponibilité des produits de vapotage pour les adultes qui sont à la recherche de produits de nicotine à risques réduits. ITCAN encourage plutôt le gouvernement du Québec à reconnaître, comme l'ont fait de nombreux pays à travers le monde, que le vapotage est moins nocif que le tabagisme et de mettre en place une réglementation qui reflètent cette réalité.

« En tant qu'entreprise responsable, nous avons déployé de nombreux efforts pour limiter l'accès des jeunes à nos produits de vapotage - de l'éducation dans les points de vente à la vérification par un tiers de nos ventes en ligne. En fait, nos processus de vérification de l'âge à l'extérieur du Québec où la vente en ligne de produits de vapotage est permise, sont encore plus stricts que les méthodes utilisées par la SQDC », a déclaré M. Gagnon.

Les principales recommandations d'ITCAN pour une approche équilibrée de la réglementation sur le vapotage sont les suivantes :

- N'imposer aucune restriction supplémentaire sur les arômes autres que celles déjà imposées par la loi sur le tabac et les produits de vapotage (LPTV) fédérale, qui interdit les saveurs de confiseries, de desserts, de boissons gazeuses, de boissons énergisantes et de cannabis.

- Si le gouvernement devait aller de l'avant avec la règlementation, d'autoriser une gamme d'arômes adaptée aux adultes, en plus des produits de vapotage à saveur de tabac et non aromatisés. Cela permettrait aux vapoteurs et aux fumeurs de choisir parmi une gamme de saveurs acceptable.

- Veiller à ce que les mineurs n'achètent pas de produits de vapotage en mettant en place des sanctions sévères pour toute personne qui fournit des produits de vapotage à des mineurs.

- Développer des programmes d'éducation et de sensibilisation visant à s'assurer que les adultes n'achètent pas ou ne fournissent pas de produits de vapotage à des mineurs.

- Mettre en place des programmes de formation obligatoires pour tous les détaillants de produits de vapotage et de tabac afin de les éduquer, ainsi que leur personnel, sur la manière d'empêcher efficacement l'accès des mineurs aux produits de vapotage.

- Autoriser la vente en ligne de produits de vapotage au même titre que la SQDC et la SAQ. De cette façon, le gouvernement pourrait s'assurer d'introduire des processus de vérification et de contrôle robustes afin de s'assurer de restreindre l'accès aux mineurs.

« Nous espérons que le gouvernement du Québec réévaluera sa position et préconisera une approche collaborative incluant toutes les parties prenantes, y compris les experts de la santé, l'industrie du vapotage et les utilisateurs adultes, afin de trouver des solutions concrètes qui protègent à la fois les jeunes et qui supporteront les adultes désirant consommer de la nicotine de manière moins nocive, a déclaré M. Gagnon. La santé des adultes québécois qui fument et vapotent est en jeu. »

