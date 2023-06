ZenMarket révolutionne l'e-commerce: la plateforme qui ouvre les portes du Japon





LYON, France , 5 juin 2023 /PRNewswire/ -- La plateforme d'e-commerce ZenMarket, qui fête ses 9 ans en avril 2023, possède désormais sa version française.

ZenMarket permet aux amoureux de la culture nipponne d'acheter divers articles sur les boutiques en ligne japonaises. La plateforme constitue l'intermédiaire le plus pratique et le plus sûr entre les acheteurs français et les magasins japonais auprès desquels il est normalement impossible d'acheter habituellement.

Le Japon à portée de main

Avec cette plateforme française, le problème d'accessibilité posé par la langue japonaise ne se pose plus. Que ce soit le service client, le service après-vente ou la description des produits, l'acheteur français se retrouve dans un environnement familier.

L'achat via cette plateforme est la solution indispensable pour dénicher une multitude de produits, neufs ou d'occasion, artisanaux ou des produits dérivés issus de la japanimation : figurines, consoles et jeux vidéos, vêtements, nourriture et spécialités culinaires, équipements d'arts martiaux...

ZenMarket facilite le processus d'achat

ZenMarket se distingue par une large palette de services simplifiant l'achat et rassurant l'acheteur ne résidant pas au Japon. La plateforme est avantageuse car :

Inscription facile, rapide et gratuite

300¥ offerts à chaque nouveau client

Regroupe tous les achats dans le même colis

Assurance pour l'envoi des colis comprise dans les frais de service

Stocke sans frais les colis 45 jours

Programme de fidélité sous forme de crédit pour achat ou enchère

ZenMarket n'exige pas de payer avec une carte bancaire japonaise, d'avoir une adresse résidentielle au Japon ou d'utiliser un VPN comme la plupart des sites d'e-commerce japonais. ZenMarket offre à l'acheteur français la possibilité de commander à l'autre bout du monde, sans changer ses habitudes de consommation.

À propos

ZenMarket est une plateforme e-commerce sur laquelle vous pouvez faire vos achats sur des milliers de sites japonais, disposant dorénavant de sa version française. Avec 1 800 000 d'utilisateurs inscrits, ZenMarket offre une expérience de shopping en ligne unique pour permettre aux amoureux et aux curieux de la culture japonaise de commander des produits typiques ou dérivés le plus simplement possible. Avec 19 langues différentes, ZenMarket se veut ouvert sur le monde et toujours présent pour vous aider en cas de besoin.

Site : https://zenmarket.jp/fr/

Contact presse

Islam BELALA

Responsable des relations presse et de la communication

+33 7 66 01 26 94

[email protected]

5 juin 2023 à 04:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :