La performance solaire unique de raicoon accélère la transition énergétique, avec le soutien du groupe Munich Re





Le centre d'opérations autonomes (AOC) de raicoon, une plateforme SaaS révolutionnaire alimentée par IA, automatise entièrement les opérations solaires photovoltaïques, détecte tous les défauts mesurables et élimine les fausses alarmes. La première promesse de garantie de l'industrie est soutenue par Munich Re.

VIENNE, 5 juin 2023 /PRNewswire/ -- Le pionnier de la technologie climatique raicoon, dans le cadre d'un partenariat historique avec la centrale mondiale d'assurance du groupe Munich Re (« Munich Re »), dévoile la première garantie de détection des pannes à 100 % de l'industrie avec zéro fausse alarme pour l'exploitation de l'énergie solaire. Cette alliance renforce la confiance dans les solutions axées sur l'IA dans le secteur des énergies renouvelables.

Michael Berger, responsable d'Insure AI chez Munich Re, a déclaré : « Ce partenariat illustre l'engagement de Munich Re à absorber les risques techniques et à favoriser une croissance durable des technologies vertes. Fort des 14 années d'expérience de Munich Re dans le domaine des énergies renouvelables, nous soutenons la qualité technique exceptionnelle de solutions basées sur l'IA comme raicoon AOC. »

Ralf Tschanun, directeur général de raicoon, a ajouté : « Notre partenariat avec Munich Re est une étape décisive pour raicoon et pour l'industrie des énergies renouvelables. Notre garantie de détection des pannes à 100 % avec zéro fausse alarme permet aux clients de faire confiance à la technologie axée sur l'IA et de faire progresser la transition vers des sources d'énergie durables sans aucun risque. Nos clients peuvent avoir l'esprit tranquille en sachant que raicoon AOC exploite leurs installations photovoltaïques de manière entièrement autonome avec une qualité et une précision sans précédent. »

Les spécialistes de l'IA de Munich Re ont mené une analyse approfondie de la technologie AOC de raicoon qui a mené au développement d'un produit d'assurance sur mesure pour raicoon AOC. Si l'AOC génère une fausse alerte ou ne détecte pas une anomalie, raicoon compensera 100 % de la perte. Le produit d'assurance d'une société du groupe Munich Re indemnise raicoon pour ses responsabilités envers les clients dans le cadre de cette garantie, permettant ainsi aux clients d'investir en toute confiance dans la technologie de raicoon sans risque.

Cette collaboration révolutionnaire entre Munich Re et raicoon permet l'accélération de la transition énergétique, augmente l'efficacité et la rentabilité de la gestion des actifs solaires, et optimise l'utilisation des ressources.

Consultez raicoon.com pour en savoir plus sur la façon dont raicoon AOC peut améliorer la rentabilité de votre centrale solaire ou pour planifier une démonstration.

À propos de raicoon

raicoon est une entreprise de technologie climatique qui révolutionne les systèmes d'énergie solaire grâce à des opérations autonomes menées via sa plateforme SaaS basée sur le cloud. raicoon AOC permet aux centrales solaires de fonctionner de manière plus efficace et rentable. Consultez raicoon.com pour en savoir plus.

Contact pour les médias :

Ralf Tschanun

CEO & Co-Founder

[email protected]

+43 699 19039352

www.raicoon.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2088200/raicoon_Logo.jpg

5 juin 2023 à 03:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :