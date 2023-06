HUBER+SUHNER a annoncé une innovation révolutionnaire en matière de recharge de mégawatts pour les véhicules commerciaux





HERISAU, Suisse, 5 juin 2023 /PRNewswire/ -- Le Groupe HUBER+SUHNER présentera son système RADOX® MCS1500 au salon EVS36 à Sacramento (Californie), du 11 au 14 juin, et au salon Power2Drive à Munich, du 14 au 16 juin.

En tant que fournisseur leader de la technologie de câbles refroidis pour le marché de la charge haute puissance (HPC) avec son célèbre RADOX® HPC500, HUBER+SUHNER est fier d'annoncer qu'il a qualifié avec succès son système RADOX MCS1500 dans de nombreux tests sur le terrain. Le RADOX MCS1500 est conçu pour fournir une charge continue jusqu'à 2 250 kW (1 500 ampères) pour les véhicules électriques lourds. Avec cette solution unique, HUBER+SUHNER étend sa gamme de produits à recharge de mégawatts en utilisant sa plateforme technologique évolutive à refroidissement direct par liquide, qui offre les meilleures performances de sa catégorie dans toutes les conditions. En outre, HUBER+SUHNER développe une solution de 4 500 kW (3 000 ampères) pour couvrir des besoins de puissance encore plus élevés à l'avenir.

« Avec le développement du RADOX® MCS1500, nous avons une fois de plus une longueur d'avance et nous affirmons notre leadership sur le marché émergent de la recharge de mégawatts », a déclaré Max Goeldi, vice-président de la gestion du marché HPC chez HUBER+SUHNER. « Cette innovation aidera à accélérer la révolution des VE. »

« En introduisant le chaînon manquant entre le véhicule et l'infrastructure, nous permettons à nos clients d'offrir une expérience de recharge sûre, efficace et ultra-rapide pour les véhicules lourds », a ajouté Stefan Buri, vice-président de la gestion du marché industriel chez HUBER+SUHNER.

Pour découvrir les solutions RADOX HPC et MCS, visitez HUBER+SUHNER au pavillon EVS36 CharIN à Sacramento, en Californie, du 11 au 14 juin 2023, ou au salon Power2Drive à Munich, au stand FM.701/8 dans le pavillon extérieur, du 14 au 16 juin 2023.

Pour en savoir plus sur la solution RADOX® MCS1500 de HUBER+SUHNER, consultez le site Web https://bit.ly/RADOXMCS

À propos du Groupe HUBER+SUHNER

L'entreprise suisse HUBER+SUHNER, active dans le monde entier, développe et produit des composants et des solutions système pour la connectivité électrique et optique. L'entreprise dessert les trois principaux marchés que sont l'industrie, la communication et le transport avec des applications issues des trois technologies que sont la radiofréquence, la fibre optique et la basse fréquence. Les produits HUBER+SUHNER se distinguent par leurs excellentes performances, leur qualité, leur fiabilité et leur longue durée de vie, même dans les conditions les plus exigeantes. Grâce à un réseau de production mondial, associé à des filiales et des représentants dans plus de 80 pays, l'entreprise est proche de ses clients dans le monde entier.

Contact

Service de presse de HUBER+SUHNER :

5 juin 2023 à 03:00

