Valid collabore avec Cobira pour renforcer l'interconnectivité entre les réseaux privés et publics





Les deux entreprises présenteront leur nouvelle solution à l'occasion du MVNOs World Congress en juin 2023

MADRID, 5 juin 2023 /PRNewswire/ -- Valid , le champion des services eSIM interopérables, s'est associé à Cobira, fournisseur de confiance de connectivité IoT sécurisée B2B, pour présenter leur offre révolutionnaire de réseaux privés. Cette solution permet aux appareils IoT/M2M et grand public d'effectuer une transition en douceur entre les réseaux publics et les réseaux privés désignés et de maintenir une connectivité ininterrompue.

Selon ABI Research, la demande de capacités en matière de réseaux privés devrait générer un chiffre d'affaires de 64 milliards de dollars d'ici 2030. Alors que les réseaux mobiles englobent une gamme de technologies cellulaires allant de la 2G à la 5G, l'introduction de la technologie 5G a entraîné une augmentation de la demande de réseaux privés, qui offrent une connectivité sécurisée et fiable, ce qui les rend attrayants pour les opérations critiques, les déploiements de l'IoT et la confidentialité des données. Ces réseaux privés offrent une couverture dans des zones extérieures telles que les ports et les mines et dans des zones intérieures telles que les lignes de production manufacturière, les entrepôts, les campus sécurisés et les systèmes de soins de santé.

Ce partenariat associe la technologie interopérable de pointe de Valid, notamment une série d'applets, au service de gestion de la connectivité de Cobira et à sa couverture globale des données sur les réseaux publics, offrant ainsi un mécanisme contrôlé d'identification des campus de réseaux privés, et facilitant un passage en douceur aux réseaux publics lorsque cela est nécessaire. Le module SIM ou eSIM, disponible en format amovible ou soudé, gère en toute sécurité le mécanisme de commutation, conserve les règles commerciales applicables pour les appliquer et les contrôler à la périphérie, tout en pouvant être géré à distance.

Thomas Brandt-Knudsen, directeur commercial de Cobira, explique : « Les réseaux privés gagnent rapidement du terrain, car ils offrent de nouvelles possibilités aux fournisseurs d'infrastructures, aux intégrateurs de systèmes et aux opérateurs de réseaux mobiles dans le monde entier. Notre collaboration avec Valid nous permet d'étendre nos services de connectivité à de nouveaux clients et de promouvoir ce segment émergent de l'industrie mobile. Nous sommes ravis de participer à cette initiative innovante qui tire parti de la connectivité des réseaux publics pour renforcer les environnements privés. »

Pierre Lassus, vice-président principal des logiciels et services internationaux de l'unité mobile de Valid, a souligné l'engagement de la société à aider ses clients à prospérer dans des environnements de réseaux privés. « Notre nouvelle solution, développée en partenariat avec Cobira et nos services de conseil dédiés, rationalise l'interfonctionnement entre les réseaux privés et publics. Les appareils restent ainsi connectés même en cas de déplacement au-delà des limites géographiques du réseau privé, et ce de manière sécurisée et fiable », explique-t-il.

La collaboration entre Valid et Cobira ouvre la voie à la révolution des expériences en matière de connectivité, en permettant aux appareils IoT et grand public de fonctionner de manière transparente sur les réseaux privés et publics. Grâce à leur expertise et à leurs solutions innovantes, les deux entreprises se préparent à façonner l'avenir de la connectivité réseau, en donnant encore plus d'autonomie aux entreprises et aux particuliers dans un monde de plus en plus connecté.

Pour plus d'informations sur l'offre Réseaux privés et les initiatives de collaboration menées entre Valid et Cobira, veuillez consulter le site www.valid.com .

Le 6 juin, à l'occasion du MVNOs World Congress 2023 qui se tiendra à Amsterdam, à l'hôtel Okura, Pierre Lassus, vice-président principal des logiciels et services de Valid, et Thomas Brandt-Knudsen, directeur commercial de Cobira, discuteront de cette nouvelle offre et de la façon dont les opérateurs de réseaux mobiles (MNO), les opérateurs de réseaux mobiles virtuels (MVNO) et les facilitateurs de réseaux mobiles virtuels (MVNE) peuvent prospérer dans l'environnement des réseaux privés. Inscrivez-vous ici .

À propos de Cobira

Société danoise, Cobira s'efforce d'être le partenaire idéal lorsqu'il s'agit de permettre aux entreprises de devenir des fournisseurs de connectivité. Grâce à nos compétences et à nos connaissances en matière de connectivité, nous aidons nos clients à créer des solutions sécurisées, fiables et évolutives qui font de leur entreprise compatible IoT une réussite.

C'est avec un regard neuf sur la connectivité IoT que Cobira a été créée en 2020 par d'anciens collègues, tous possédant une expérience antérieure dans le secteur de la connectivité IoT et de nombreuses années d'expérience dans le secteur des télécommunications, et partageant tous le même rêve : aider les entreprises à optimiser leurs activités grâce à l'IoT.

À propos de Valid

Valid (B³: VLID3 ? ON) propose des solutions sur mesure intégrant des technologies émergentes dans le but d'offrir des expériences sûres et fiables. Des données, des paiements, de l'identité et du mobile à l'IoT, au Track and Trace, à la certification numérique et à l'agritech, Valid offre un large portefeuille de services et de solutions qui accélèrent la transformation numérique des activités de nos clients. Fort de plus de 60 ans d'expérience et plus de 4 000 employés dans 16 pays, Valid est le plus grand émetteur de documents d'identification au Brésil, et figure parmi les 5 principaux producteurs de cartes SIM et les plus grands fabricants mondiaux de cartes bancaires. Pour en savoir plus, consultez le site www.valid.com .

5 juin 2023

