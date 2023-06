Novo Nordisk entre en négociations exclusives pour l'acquisition d'une participation de contrôle dans BIOCORP, suivie d'une offre publique d'achat obligatoire





Regulatory News:

Novo Nordisk A/S et BIOCORP Production SA (Paris:ALCOR) ont annoncé aujourd'hui leur entrée en négociations exclusives en vue de l'acquisition par Novo Nordisk A/S d'un bloc de contrôle au capital de BIOCORP, qui serait suivie du dépôt par Novo Nordisk à titre obligatoire d'une offre publique d'achat (OPA) simplifiée portant sur le solde des actions émises par BIOCORP1 au prix de 35,00 euros par action payé en espèces, valorisant 100% du capital de BIOCORP à environ 154 millions d'euros.

BIOCORP est une société française spécialisée dans la conception, le développement et la fabrication de systèmes d'administration et de dispositifs médicaux innovants, dont Mallya, un dispositif intelligent Bluetooth pour les stylos injecteurs.

Depuis 2021, les deux entreprises collaborent au développement et à la commercialisation d'une version spécifique du dispositif Mallya pour le stylo FlexTouch de Novo Nordisk utilisé par les diabétiques. En 2022 et 2023, cet engagement a été étendu au développement de versions du dispositif Mallya pour d'autres domaines thérapeutiques.

« Novo Nordisk dispose de capacités de base solides et établies dans le développement, l'industrialisation et la fabrication à grande échelle de dispositifs d'injection innovants pour l'insuline et d'autres médicaments, et nous cherchons à accroître notre agilité pour permettre l'innovation et le développement plus rapides de nouveaux dispositifs connectés », a déclaré Marianne Ølholm, Vice-Présidente Senior, Dispositifs et solutions d'administration chez Novo Nordisk. « Nous avons bénéficié d'une collaboration fructueuse avec BIOCORP au cours des deux dernières années, et nous espérons pouvoir accueillir l'entreprise et ses travailleurs hautement qualifiés au sein de Novo Nordisk afin de compléter nos efforts internes en matière de solutions d'administration connectées et d'accélérer nos ambitions en matière de dispositifs et de solutions de distribution. »

À la suite d'une acquisition, Novo Nordisk a l'intention de préserver l'agilité et l'esprit d'entreprise de BIOCORP, tout en investissant davantage dans l'entreprise dans le but de fournir des dispositifs et des solutions de pointe pour améliorer les soins prodigués aux personnes dans le monde qui vivent avec des maladies chroniques graves.

Eric Dessertenne, Directeur Général de BIOCORP, a ajouté : « Nous sommes ravis de la possibilité de nous associer à Novo Nordisk, leader mondial dans le secteur de la santé. Ce projet de rapprochement récompense nos efforts, entamés il y a 5 ans, pour digitaliser le traitement et le suivi des patients chroniques, avec l'objectif constant de faciliter leur vie quotidienne. Nos équipes sont enthousiastes à l'idée de poursuivre cette mission de santé publique, qui sera intensifiée par la force de la présence globale de Novo Nordisk. »

A PROPOS DE LA TRANSACTION PROPOSEE

Novo Nordisk est entré en négociations exclusives avec BIO JAG (" BIO JAG "), l'actionnaire principal de BIOCORP, en vue de l'acquisition par Novo Nordisk de la totalité de la participation de BIO JAG dans BIOCORP représentant 45,30% de son capital social et 62,19% de ses droits de vote théoriques2. En outre, Novo Nordisk acquerrait, concomitamment et sous réserve de l'acquisition de la participation de BIO JAG, au même prix par action, les actions détenues dans BIOCORP par certains actionnaires minoritaires, dont Nyenburgh, Greenstock et Vatel Capital représentant ensemble 19,03% du capital social et 13,07% des droits de vote théoriques de BIOCORP3.

La signature d'un accord définitif avec BIO JAG ne pourra intervenir qu'à l'issue de l'information et la consultation du Comité Social et Économique (le « CSE ») de BIOCORP. La réalisation de l'acquisition du Bloc de Contrôle est par ailleurs soumise à l'obtention des autorisations réglementaires usuelles.

Sous réserve de la réalisation de l'acquisition du Bloc de Contrôle par Novo Nordisk, Novo Nordisk déposera à titre obligatoire auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (l'"AMF") une offre publique d'achat simplifiée portant sur toutes le solde des actions BIOCORP en circulation, aux mêmes conditions financières que l'acquisition du Bloc de Contrôle (soit 35,00? par action) (l'"Offre"). Le prix de l'Offre valorise 100% du capital et des droits de vote de BIOCORP à environ 154,4 millions d'euros sur une base entièrement diluée. Le prix de l'Offre représente une prime de 19,5% par rapport au cours de clôture du marché de BIOCORP le 2 juin 2023 et de 45,2% par rapport aux cours moyens pondérés en fonction du volume des 90 derniers jours de cotation.

Le 4 juin 2023, le Conseil d'Administration de BIOCORP a accueilli favorablement et à l'unanimité la transaction proposée, sans préjudice de l'avis motivé du Conseil d'Administration de BIOCORP qui devra être émis à la suite de la remise du rapport de l'expert indépendant, sous réserve de la réalisation de l'acquisition du Bloc de Contrôle.

A cet effet, le 4 juin 2023, le Conseil d'Administration de BIOCORP a constitué un comité ad hoc mis en place pour les besoins de l'Offre composé de M. Jean-Yves Berthon (Administrateur indépendant), M. Stéphane Legastelois (Administrateur indépendant) et M. Éric Dessertenne (membre du Conseil d'Administration et Directeur Général de BIOCORP). Éric Dessertenne (Administrateur et Directeur Général de BIOCORP), qui sera chargé de (i) recommander au Conseil d'Administration la nomination d'un expert indépendant ayant pour mission d'établir un rapport incluant une attestation d'équité sur les conditions financières de l'Offre, y compris en cas de procédure de retrait obligatoire, conformément aux dispositions du règlement général de l'AMF, (ii) suivre et faciliter les travaux de l'expert indépendant, et (iii) préparer un projet d'avis motivé sur les mérites de l'Offre et ses conséquences pour BIOCORP, ses actionnaires et ses employés.

La réalisation de l'acquisition du Bloc de Contrôle devrait avoir lieu au cours du troisième trimestre 2023 et le dépôt de l'offre subséquente au cours du mois de septembre.

Le cours de bourse de l'action BIOCORP a été suspendu le 5 juin 2023 ; la reprise de la cotation interviendra à l'ouverture des marchés le 6 juin 2023.

Le conseiller financier de BIOCORP pour la transaction est Stifel, McDermott Will & Emery agissant en tant que conseiller juridique. Le conseiller financier de Novo Nordisk est Lazard, Bird & Bird agissant en tant que conseil juridique.

À PROPOS DE BIOCORP

Reconnue pour son savoir-faire en développement et fabrication de dispositifs médicaux et systèmes de délivrance, BIOCORP a aujourd'hui acquis une place de leader sur le marché des dispositifs médicaux connectés grâce à Mallya. Ce capteur intelligent destiné aux stylos injecteurs d'insuline permet un suivi fiable des doses injectées et offre ainsi une meilleure observance du traitement des personnes diabétiques. Disponible à la vente depuis 2020, Mallya est le fer de lance du portefeuille produits de BIOCORP constitué de nombreuses solutions connectées innovantes. La société compte environ 80 collaborateurs.

BIOCORP est cotée sur Euronext Growth Paris depuis juillet 2015 (FR0012788065 ? ALCOR).

Plus d'infos sur www.biocorp.fr.

À PROPOS DE NOVO NORDISK

Novo Nordisk est une entreprise mondiale de premier plan dans le domaine de la santé, fondée en 1923 et dont le siège social se situe au Danemark. Notre objectif est de mener le changement pour vaincre le diabète et autres maladies chroniques graves telles que l'obésité et les maladies rares du sang et du système endocrinien. Pour ce faire, nous sommes à l'origine d'innovations scientifiques, nous élargissons l'accès à nos médicaments et nous nous efforçons de prévenir et, à terme, de guérir les maladies. Novo Nordisk emploie environ 57 100 personnes dans 80 pays et commercialise ses produits dans environ 170 pays. Pour plus d'informations, visitez novonordisk.com, Facebook, Twitter, LinkedIn et YouTube.

________________________ 1 Les obligations convertibles en circulation émises par BIOCORP seront intégralement remboursées en espèces par BIOCORP à la date de réalisation l'Achat du Bloc (tel que défini ci-dessous). 2 Sur la base d'un capital social au 31 mai 2023 de 4 412 286 actions représentant 6 427 898 droits de vote théoriques, étant précisé que Novo Nordisk ne bénéficiera pas des droits de vote double actuellement attachés aux actions détenues par Bio Jag lors de la réalisation de l'acquisition du Bloc de Contrôle. 3 Sur la base d'un capital social au 31 mai 2023 de 4.412.286 actions représentant 6.427.898 droits de vote théoriques

5 juin 2023 à 01:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :