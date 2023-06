Edward W. Marple (titulaire d'une licence d'Harvard et d'un MBA de Virginia) rejoint Paraza Pharma en tant que vice-président exécutif responsable du développement





MONTRÉAL, 5 juin 2023 /PRNewswire/ -- Paraza Pharma est ravi d'annoncer la nomination d'Edward W. (Ted) Marple, (titulaire d'une licence d'Harvard et d'un MBA de Virginia) en tant que vice-président exécutif responsable du développement. M. Marple, qui compte plus de 20 ans d'expérience en tant que cadre supérieur possédant de vastes compétences dans les domaines du développement clinique, de la protection de la propriété intellectuelle, de la fabrication, de l'exploitation, de la stratégie d'entreprise et de produit, de la finance, du partenariat/développement commercial dans les industries biotechnologique et pharmaceutique.

« Nous sommes ravis que Ted rejoigne l'équipe de la haute direction de Paraza alors que nous continuons d'élargir nos capacités afin de mieux servir nos clients partenaires, a déclaré Arshad Siddiqui, docteur en chimie, fondateur et directeur général de Paraza. La vaste expertise commerciale de Ted sera inestimable pour Paraza alors que nous continuons de nous associer à des entreprises biotechnologiques et pharmaceutiques pour accélérer la recherche, le développement et l'accès à des traitements nouveaux et meilleurs pour les patients. »

« Je suis ravi d'avoir l'occasion de rejoindre Arshad et de collaborer avec l'équipe de Paraza alors qu'elle continue de s'élargir et d'accroître sa capacité à offrir de merveilleuses solutions scientifiques et novatrices de découverte de médicaments à ses clients partenaires, » a déclaré M. Marple.

À propos de Paraza Pharma

Paraza Pharma est une organisation de découverte de médicaments entièrement intégrée, basée à Montréal, au Canada, qui s'engage avec passion à contribuer au secteur des sciences de la vie. Dans le cadre de sa stratégie de croissance, elle attire les meilleurs talents mondiaux et continue d'offrir un modèle de collaboration unique pour aider les entreprises à franchir les étapes de leur réussite et à accélérer la croissance de leur activité.

