Ouverture officielle du siège, de l'installation de recherche et développement et de l'usine de fabrication de Scivita Medical

SUZHOU, Chine, 5 juin 2023 /PRNewswire/ -- Le 2 juin 2023 (heure de Pékin), le siège de Scivita Medical, comprenant une installation de recherche et développement et une usine de fabrication a été officiellement ouvert dans le parc industriel de Suzhou (SIP). Cette occasion mémorable marque une étape importante pour Scivita Medical, qui consolide ses opérations clés, englobant la R&D, la production, le marketing, la formation des médecins, la présentation des produits et les activités expérimentales. L'établissement de l'usine servira de base solide à Scivita Medical pour renforcer ses capacités de recherche et développement ainsi que ses capacités de vente, pour améliorer sa capacité de production et pour accroître la compétitivité de ses produits. Elle reflète l'engagement de Scivita Medical à l'égard de sa stratégie centrale de « mondialisation ».

Ce jour-là, Shen Mi, membre du comité permanent du comité de Suzhou du PCC et secrétaire du comité de travail du SIP du PCC, Liu Hua et Zou Xiaowei, membres du comité de travail du SIP du PCC et directeurs adjoints du comité administratif du SIP, le Dr Zhang Yi, cofondateur de Scivita Medical et président du conseil d'administration, le Dr Chin To, cofondateur de Scivita Medical et directeur général, Chin To, cofondateur, directeur général et directeur de la technologie de Scivita Medical, des représentants de la commission du développement économique, de la commission de promotion des investissements, de la commission de l'innovation scientifique et technologique, du bureau de supervision et d'administration du marché et de la zone de fabrication haut de gamme et de commerce international de SIP, ainsi que des représentants des actionnaires et des partenaires importants de Scivita Medical ont assisté à la cérémonie.

Le Dr Chin To, cofondateur, directeur général et directeur de la technologie de Scivita Medical, a déclaré : « Le nouveau siège, comprenant l'installation de R&D et l'usine de fabrication, constitue une étape importante dans le parcours de Scivita Medical et jouera un rôle majeur dans l'amélioration de la force globale de Scivita Medical à tous les niveaux. Il donnera un coup de fouet à notre capacité de production, ce qui nous permettra de répondre à la demande croissante du marché tout en proposant des produits plus innovants et de meilleure qualité. En outre, l'installation soutiendra considérablement la formation et le développement de nos professionnels internes et externes, ce qui permettra d'élever les normes et la croissance indépendante de l'industrie chinoise de l'endoscopie et d'accélérer le rythme de la « mondialisation ».

Nouvelle mise à niveau : dynamiser la puissance de l'entreprise

En tant que coeur de la future empreinte mondiale de Scivita Medical, la conception de la nouvelle usine a pris en compte à la fois les éléments « matériels » tels que la planification fonctionnelle et les aspects « logiciels » des soins humanistes, dans le but de trouver un équilibre entre l'expansion de la capacité, la culture du marché et le bien-être des employés. Le bâtiment principal, qui s'étend sur quatre étages, comprend des zones fonctionnelles telles que le stockage, les bureaux, les ateliers propres et non propres, chaque zone étant relativement indépendante des autres afin de garantir une production et un fonctionnement efficaces et ordonnés. Le bâtiment annexe, qui abrite la cafétéria et le centre de formation, sert d'espace dédié aux visites externes et aux sessions de formation internes.

En outre, les travaux de rénovation du centre de formation professionnelle devraient commencer d'ici la fin de l'année 2023. Il est constitué de salles d'exposition, de centres de conférence, de centres de formation chirurgicale et de centres de formation par simulation. Ce projet soutiendra fortement les efforts continus de Scivita Medical pour cultiver le marché des endoscopes. En interne, il permettra d'améliorer les compétences professionnelles des employés. À l'extérieur, il permettra aux médecins de mieux connaître les dernières technologies et techniques en matière d'endoscopes. Cela facilitera les discussions productives avec les médecins et les experts, ce qui nous permettra de répondre aux besoins cliniques et d'optimiser nos produits, favorisant ainsi le développement de la collaboration entre le secteur médical, l'industrie, les universités et la recherche.

En outre, les bureaux et les espaces de production de la nouvelle usine comportent des sections fonctionnelles, notamment le « bar Corridor » et la « zone de loisirs », conçus pour offrir aux employés des espaces de loisirs et de détente. Les ateliers de production sont équipés de vestiaires séparés pour les hommes et les femmes, ainsi que d'installations essentielles telles que des salles de soins et des vestiaires pour répondre aux besoins spécifiques du personnel féminin, ce qui illustre une fois de plus la valeur de Scivita Medical, à savoir "être tourné vers l'humain ».

Mondialisation : Accélérer le voyage vers le marché mondial

En tant qu'entreprise nationale leader dans le domaine des endoscopes, Scivita Medical s'est toujours efforcée d'avoir une forte présence au niveau mondial. Sur le marché mondial, le marché des endoscopes médicaux est l'un de ceux qui connaissent la croissance la plus rapide dans le secteur des dispositifs médicaux. Avec une valeur de marché de 20,3 milliards de dollars en 2020, le marché mondial des endoscopes médicaux devrait atteindre 39,6 milliards de dollars d'ici 2030. L'expansion sur le marché mondial offre à Scivita Medical de nombreuses possibilités de développement.

Depuis sa création, Scivita Medical a fait de la « mondialisation » sa stratégie principale, visant à devenir la marque préférée des médecins et des patients du monde entier. Au fil des ans, les endoscopes de Scivita Medical ont acquis l'avantage concurrentiel nécessaire pour prospérer sur le marché mondial. La qualité supérieure des produits de Scivita Medical a été largement reconnue sur les marchés nationaux et internationaux, de nombreux produits ayant obtenu les certifications FDA, CE et PDMA.

Scivita Medical a établi des centres de R&D en Chine et au Japon, attirant de nombreux talents locaux dans ce domaine. L'ouverture officielle du siège social, du centre de R&D et de l'usine de fabrication de Scivita Medical renforcera encore ses capacités d'innovation, de R&D et de production à l'échelle mondiale. Déjà présente sur les principaux marchés mondiaux tels que l'Europe, l'Amérique du Nord et le Japon, Scivita Medical continue d'étendre son réseau de vente national et international grâce à des collaborations stratégiques avec des entreprises internationales renommées dans le domaine des dispositifs médicaux. En outre, Scivita Medical participe activement à des expositions industrielles internationales et à des conférences universitaires afin de renforcer la présence de ses produits sur le marché national et international.

À propos de Scivita Medical

Fondée en 2016, Scivita Medical est une société de dispositifs médicaux qui fournit des solutions de diagnostic et de traitement mini-invasives, et se concentre sur la recherche, le développement et la commercialisation d'endoscopes médicaux et de produits connexes. Scivita Medical considère la « mondialisation » comme sa stratégie principale et a établi des centres de R&D en Chine et au Japon. Grâce à ses solides capacités internes de R&D, Scivita Medical a établi une plateforme technologique unique reposant sur cinq technologies de base synergiques, et a constitué un portefeuille complet de produits endoscopiques et de produits candidats couvrant tous les types de procédures endoscopiques menées par les différents départements cliniques, afin de répondre aux divers besoins médicaux. Fidèle à ses valeurs telles que « l'orientation clinique », « l'innovation collaborative », « l'orientation vers les personnes » et « l'excellence et l'efficacité », Scivita Medical va continuellement perfectionner ses technologies de base, améliorer sa pénétration du marché grâce à d'excellents produits, et devenir la marque préférée des médecins et des patients du monde entier.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site scivitamedical.com/#/

