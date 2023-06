Avis aux médias - Itinéraire du premier ministre pour le lundi 5 juin 2023

12 h 00

Le premier ministre fera le point sur les feux de forêt. Le président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre de la Protection civile, Bill Blair, le ministre des Ressources naturelles, Jonathan Wilkinson, la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould, le ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Sean Fraser, le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault, et le ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, Dan Vandal, seront aussi présents.