/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Rassemblement pour les salarié(e)s de Vidéotron - Gatineau/





MONTRÉAL, le 2 juin 2023 /CNW/ - Un rassemblement se tiendra ce dimanche 4 juin devant le siège social de Québecor dans le Vieux-Montréal en solidarité avec les salarié(e)s de Vidéotron - Gatineau. Les participantes et participants invitent l'employeur à retourner à la table de négociation afin d'en venir à une entente gagnante pour toutes les parties.

« Le message est simple. Nous tendons la main à la direction et nous leur demandons de revenir à la table de négociation. Nous sommes condamné(e)s à nous entendre. Mettons l'épaule à la roue et trouvons des solutions », de dire Nick Mingione, président du Syndicat des employé(es) de Vidéotron (SEVL-SCFP 2815)

Qui : Salarié(e)s de Vidéotron et leurs allié(e)s



Quoi : Rassemblement solidaire des salarié(e)s de Vidéotron - Gatineau



Quand : Dimanche le 4 juin 2023, de 11 h à 13 h



Où : 612, rue Saint-Jacques, Montréal, Québec, H3C 4M8

Comptant près de 135 000 membres au Québec, le SCFP représente plus de 6900 membres du secteur des communications au Québec. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

4 juin 2023 à 07:11

