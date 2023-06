Modernisation du stade Gary-Carter : un coup de circuit!





MONTRÉAL, le 3 juin 2023 /CNW/ - Au terme de trois ans d'importants travaux de modernisation, la Ville de Montréal est fière d'inaugurer l'impressionnant stade de baseball Gary-Carter, situé dans le parc Ahuntsic, dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville. Cette transformation majeure vient répondre à la demande des citoyennes et des citoyens ainsi que des équipes d'élite et locales de baseball, en offrant des installations de la plus haute qualité aux joueuses et joueurs, ainsi qu'aux spectatrices et spectateurs.

Les transformations assurent aux installations de répondre aux exigences environnementales actuelles, grâce notamment à une nouvelle surface synthétique, faite d'un matériau de remplissage naturel qui génère moins de chaleur que les générations précédentes, en plus de limiter les frais d'entretien et la pollution qui en découle. De plus, de l'éclairage au DEL a été mis en place, permettant de limiter la consommation en énergie et de limiter les nuisances autour du terrain, et des filets de protection ont été installés en périphérie, ce qui limitera considérablement les risques d'accident autour du terrain. Le stade disposera également de nouveaux gradins pouvant accueillir 1 000 spectateurs.

Évalués à 10 M$, les travaux, débutés à l'automne 2021, ont été complétés au printemps 2023, selon l'échéancier prévu.

« Montréal est la ville sportive par excellence. La qualité et l'accessibilité de ses installations pour l'ensemble de la population montréalaise y participe grandement. C'est pourquoi nous choisissons d'investir pour améliorer l'état et la qualité des infrastructures récréatives et sportives de la Ville. Le stade Gary-Carter est un excellent exemple de cet engagement, qui nous permettra de consolider le réseau des parcs et des infrastructures municipales, afin de favoriser l'activité physique chez les citoyennes et les citoyens en la rendant plus accessible », a déclaré la vice-présidente du comité exécutif et responsable des sports, Caroline Bourgeois.

« La modernisation du stade Gary-Carter est une excellente nouvelle pour l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville. Grâce à ce magnifique stade, nous pourrons accueillir un grand nombre d'événements sportifs qui sauront illustrer la mobilisation, l'engagement et le dynamisme de notre ville, de notre quartier et de la communauté du baseball. Le nouveau terrain a été conçu afin que des équipes de tous les niveaux puissent bénéficier de ce stade extraordinaire au coeur de l'arrondissement. J'ai déjà très hâte de voir les jeunes joueurs et joueuses de l'Association de baseball Ahuntsic-Cartierville jouer sur ce terrain, tout en étant inspirés par les joueurs des Orioles de Montréal. Je tiens également à souligner le souci particulier qui a été accordé à la modernisation du stade afin que les nouvelles infrastructures soient plus que jamais en phase avec les impératifs environnementaux de notre époque », a affirmé la mairesse de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, Émilie Thuillier.

« Je suis très heureux que la Ville de Montréal puisse avoir un stade au goût du jour. Les Orioles de Montréal pourront recevoir fièrement leurs adversaires dans ce beau stade et je suis convaincu que des événements de grande envergure pourront profiter de cette nouvelle infrastructure. De plus, cette surface synthétique de qualité supérieure pourra être utilisée non seulement pour le baseball de haut niveau, mais aussi pour de nombreuses organisations montréalaises qui sauront en profiter! Les joueurs et joueuses de tout âge pourront ainsi avoir la chance de se servir d'un superbe terrain fraîchement rénové. Avec le baseball qui ne cesse de gagner en popularité depuis près de 20 ans, il est temps que les installations de baseball soient mises à niveau afin d'offrir du baseball de qualité aux athlètes, tout en leur assurant de pratiquer leur sport en sécurité », a expliqué le directeur général de Baseball Québec, Maxime Lamarche.

« L'Association de baseball Ahuntsic-Cartierville, présente dans l'arrondissement depuis maintenant 55 ans, se réjouit de cet investissement de la Ville de Montréal sur son territoire. En raison de sa nouvelle surface de jeu, le nouveau stade Gary-Carter pourra désormais être utilisé par nos équipes locales de niveau mineur. Ce sont plus de 300 jeunes filles et garçons de notre arrondissement, de 7 à 18 ans, qui auront maintenant accès à ce joyau du baseball québécois. Cela contribuera grandement à la pratique et à la visibilité du baseball dans l'arrondissement », a conclu le président de l'Association de baseball Ahuntsic-Cartierville, Daniel Cléroux.

Ce projet a été réalisé dans le cadre du plan de réaménagement du parc Ahuntsic, dont la mise en oeuvre a débuté en 2020.

