Incendies de forêt - Modification du territoire touché par l'interdiction d'accès en forêt sur les terres du domaine de l'état et par la fermeture de chemins





QUÉBEC, le 3 juin 2023 /CNW/ - Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts a décidé de modifier l'interdiction d'accès en forêt sur les terres du domaine de l'État et la fermeture des chemins annoncée hier, le 2 juin, pour des considérations d'intérêt public. L'interdiction s'étend maintenant sur une grande partie du Québec et ce, à compter de du 4 juin 2023, à 8 h. Cette décision a été prise en raison des risques importants d'allumage de nouveaux feux et afin de faciliter les interventions de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU).

Si vous vous trouvez en forêt publique à l'intérieur de la zone agrandie visée par l'interdiction, il est demandé de quitter le secteur dans les plus brefs délais.

Voici la carte de localisation du territoire touché :

La mesure d'interdiction d'accès en forêt sur les terres du domaine de l'État et de fermeture des chemins s'applique maintenant sur le territoire suivant :

NORD-DU-QUÉBEC : Jamésie (991), Administration régionale Kativik (992), Eeyou Istchee (Waswanipi, Mistissini, Oujé-Bougoumou, Chisasibi, Eastmain, Nemiscau, Waskaganish, Wemindji) (993).

CÔTE-NORD : La Haute-Côte-Nord (95), Manicouagan (96), Sept-Rivières (971), Minganie (981) pour sa portion à l'Ouest de la longitude 64° 30'.

SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN : Le Domaine-du-Roy (91), Maria-Chapdelaine (92), Lac-Saint-Jean-Est (93), Saguenay (941), Le Fjord-du-Saguenay (942).

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE : Témiscamingue (85), Rouyn-Noranda (86), Abitibi-Ouest (87), Abitibi (88), La Vallée-de-l'Or (89).

MAURICIE : Mékinac (35), Shawinigan (36), Maskinongé (51) pour leur portion au Nord de la latitude 46° 45', La Tuque (90).

OUTAOUAIS : La Vallée-de-la-Gatineau (83) pour sa portion au Nord de la latitude 46° 45', Pontiac (84) pour sa portion au Nord de la latitude 46° 15'.

LAURENTIDES : Antoine-Labelle (79) pour sa portion au Nord de la latitude 46° 45'.

LANAUDIÈRE : Matawinie (62) pour sa portion au Nord de la latitude 46° 45'.

Le Ministère tient à rappeler à la population qu'en cette période où les indices d'inflammabilité sont extrêmes sur la plupart des régions du Québec, la plus grande prudence est de mise pour éviter une conflagration. La collaboration de l'ensemble des utilisateurs et utilisatrices du territoire forestier est essentielle pour protéger nos forêts et assurer la sécurité de la population.

Les personnes qui souhaitent obtenir des renseignements sur le territoire fermé sont invitées à visiter la page Feu de forêt du gouvernement du Québec, le site de la SOPFEU ou à contacter Services Québec au numéro de téléphone sans frais 1 877 644-4545.

3 juin 2023 à 18:59

