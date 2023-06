Invitation aux médias - État de situation sur les feux de forêt





QUÉBEC, le 3 juin 2023 /CNW/ - Le ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, accompagné par visioconférence de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Maïté Blanchette Vézina, convie les représentants des médias à un point de presse sur l'état de situation des feux de forêts qui sévissent actuellement au Québec. Pour l'occasion, ils seront accompagnés de représentants de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) et de la sécurité civile au ministère de la Sécurité publique.

Les journalistes qui souhaitent y participer doivent au préalable obtenir une accréditation en écrivant, avant 9 h le 4 juin, à : [email protected]. Seuls ceux qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront y assister. Cette confirmation sera envoyée vers 9 h 30 le 4 juin.

AIDE-MÉMOIRE

Date : Le 4 juin 2023



Heure : 10 h



Lieu : Grand quartier général de la SQ Salle de presse (rez-de-chaussée) 1701, rue Parthenais Montréal (Québec) H2K 3S7





3 juin 2023 à 17:39

