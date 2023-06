Xinhua Silk Road : La ville de Sanmenxia, au centre de la Chine insuffle une nouvelle vitalité pour le développement de qualité grâce à des événements culturels





BEIJING, 3 juin 2023 /CNW/ -- La ville de Sanmenxia, dans la province du Henan, au centre de la Chine, a obtenu des contrats pour 78 projets, représentant un investissement total de 92,76 milliards de yuans (environ 13,07 milliards de dollars US) au cours du 28e Sanmenxia Yellow River Cultural Tourism Festival.

Le festival et la 9e édition de la China Characteristic Commodity Expo Fair ont commencé le 19 mai à Sanmenxia.

Parmi les activités présentées lors de l'événement, mentionnons des compétitions sportives comme une traversée du fleuve Jaune, du surf à pagaie, de la voile et du cyclisme, des prestations d'artistes locaux, des forums et des conférences sur le développement de l'économie locale, etc.

Ces activités thématiques et activités parallèles ont fait ressortir le charme unique de la culture du fleuve Jaune, mis en évidence une nouvelle tendance au mode de vie écologique et suscité une nouvelle vague d'enthousiasme à l'égard de la santé publique, favorisant une coopération régionale plus approfondie dans le bassin du fleuve Jaune.

De plus, l'événement de cette année a mis en évidence l'engagement de la ville à promouvoir le développement intégré des secteurs culturels et touristiques. En encourageant la participation d'un plus grand nombre de résidents, l'événement a non seulement démontré l'attrait d'une ville pittoresque bordée de montagnes et de rivières, mais a aussi représenté la poursuite pragmatique d'un développement de haute qualité des économies locales.

Dans le respect des grandes lignes de la protection de l'environnement et du développement de haute qualité du bassin du fleuve Jaune, la ville de Sanmenxia a fait la promotion du développement global de la culture, du tourisme, de la santé et d'autres industries au cours des dernières années, s'efforçant de contribuer à la modernisation de la ville.

Voir le lien original : https://en.imsilkroad.com/p/334386.html

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2091714/20230526.mp4

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2091715/1.jpg

SOURCE Xinhua Silk Road

3 juin 2023 à 15:57

Communiqué envoyé leet diffusé par :