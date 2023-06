Shapellx souligne l'ouverture officielle de son premier magasin physique à Atlanta, en Géorgie





ATLANTA, 3 juin 2023 /CNW/ -- Shapellx, une marque de premier plan spécialisée dans les sous-vêtements de maintien et combinés de maintien, est heureuse d'annoncer l'ouverture officielle de son premier magasin physique à Atlanta, en Géorgie. Le magasin situé au 855 Emory Point Dr, C-135 Atlanta, GA 30329, vise à offrir une expérience de magasinage intéressante et immersive aux clients tout en mettant en valeur la philosophie de la marque.

Pour souligner cette étape importante, Shapellx a organisé une grande fête d'ouverture de son magasin d'Atlanta, un événement spectaculaire auquel ont pris part des personnalités, des modèles et des personnalités influentes des médias. Les célébrations ont commencé par une cérémonie d'inauguration devant le magasin, à laquelle ont assisté des journalistes et des participants enthousiastes, marquant l'inauguration officielle du magasin d'Atlanta.

La marque Shapellx invite les femmes à célébrer leurs courbes uniques et à exprimer leur style inimitable, en se révélant alors qu'elles assument leur force intérieure et interagissent avec le monde qui les entoure avec confiance. Le slogan de la marque, « Live, Laugh, Xpress », résume l'essence de la mission de Shapellx qui consiste à renforcer l'autonomie des femmes dans le monde entier en montrant leurs vraies couleurs. La vaste gamme de sous-vêtements de soutien de Shapellx permet aux femmes de se sentir en confiance, à l'aise, belles et bien dans leur peau.

« La mission de Shapellx est de créer un monde où les femmes peuvent exprimer pleinement leur beauté unique et transformer leur vie, a déclaré Shane, directeur du marketing de Shapellx. Shapellx croit qu'il ne s'agit pas seulement de vendre des produits; nous voulons inspirer une image corporelle positive et la confiance en soi. Grâce à nos sous-vêtements de soutien et à nos combinés de soutien fabriqués avec soin, nous aidons les femmes à épouser leurs courbes, à rehausser leur beauté naturelle et à se sentir plus autonomes chaque jour. »

Shapellx continue d'accroître sa présence physique tout en poursuivant sa mission mondiale. Le magasin d'Atlanta témoigne de la détermination de Shapellx à fournir aux femmes les outils et le soutien dont elles ont besoin pour se sentir en confiance, embrasser leurs courbes et montrer leurs vraies couleurs.

« Avec le nouveau magasin physique d'Atlanta, nous créons un espace où les femmes peuvent explorer nos produits, créer des liens avec des personnes comme elles et se sentir inspirées à assumer leur parcours unique », a déclaré Ebony Ndiaye, propriétaire de la franchise Shapellx à Atlanta. « Nous espérons que le succès du magasin jettera les bases pour l'ouverture d'autres magasins au pays et peut-être dans le monde au cours des prochaines années », a ajouté Shane.

Pour en savoir plus sur Shapellx et ses sous-vêtements de soutien qui favorisent l'émancipation des femmes, visitez www.shapellx.com ou suivez la marque sur Instagram : https://www.instagram.com/shapellxofficial/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2091628/P1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2091629/P2.jpg

SOURCE Shapellx

3 juin 2023 à 13:58

