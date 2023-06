HYXiPOWER présente une gamme complète de produits photovoltaïques, de stockage d'énergie et de recharge à SNEC 2023





SHANGHAI, 3 juin 2023 /PRNewswire/ -- Zhejiang Hyxi Technology Co., Ltd. (« HYXiPOWER »), une société d'énergie renouvelable de haute technologie qui se concentre sur les solutions photovoltaïques et les systèmes de stockage d'énergie intelligents, tout en intégrant la recherche et le développement, la fabrication et les ventes, a eu une présence impressionnante lors de la 16e Conférence et exposition internationale sur la production d'énergie photovoltaïque et l'énergie intelligente (SNEC 2023), au cours de laquelle l'entreprise a présenté une gamme complète de produits photovoltaïques (onduleurs photovoltaïques), de produits de stockage d'énergie et de solutions reliant les véhicules au réseau (V2G). Présentées sous le thème « L'avenir vert c'est maintenant », la gamme de solutions innovantes alimentées par des technologies de pointe positionne HYXiPOWER comme un leader de l'industrie des énergies renouvelables.

La technologie mène l'avenir

Compte tenu de la complexité et de la diversité des scénarios d'application de l'énergie propre, il est impératif que les dispositifs possèdent des qualités comme la sécurité, la fiabilité, la portabilité, la convivialité, l'efficacité et l'intelligence. Conscient de l'importance de ces exigences dans le secteur des énergies renouvelables, HYXiPOWER a relevé la barre dans tous les domaines en étendant l'attention qu'elle accorde à la sécurité et la fiabilité des dispositifs vers la sécurité des réseaux de données. La société s'est consacrée non seulement à optimiser l'efficacité des appareils et du système, mais aussi à améliorer la facilité d'installation et la simplicité des interfaces personne-machine en intégrant des solutions d'électronique de puissance alimentées par l'intelligence artificielle (IA). Ce travail a abouti à la création d'une gamme complète d'onduleurs photovoltaïques, de produits de stockage, de produits V2G et de solutions sécurisées, fiables, efficaces, pratiques et intelligentes.

Sécurité et fiabilité ? Système d'assurance de la qualité et de la fiabilité de la chaîne complète avec protection endogène globale des données du réseau

Forte de son expertise dans de multiples domaines, y compris la topologie de puissance, le contrôle des algorithmes et les plateformes cloud intelligentes, l'équipe technique de HYXiPOWER, a développé avec succès de nombreuses technologies de base. Elle a également établi plus de 300 capacités d'essai au niveau des systèmes et des appareils, y compris des laboratoires de pointe spécialisés en compatibilité électromagnétique (CEM), RF, analyse des défaillances et HALT.

En parallèle, HYXiPOWER maintient une position vigilante à l'égard des risques critiques pour la sécurité des réseaux. La société assure la sécurité complète des données et protège la confidentialité tout au long du cycle de vie, dans le but de créer un système de défense de premier plan.

Pratique et convivial ? L'équipe de conception experte intègre l'esthétique industrielle pour offrir la meilleure expérience client possible

Les produits de la société, qui allient une apparence minimaliste élégante à des technologies modernes, mettent en avant le dévouement de l'équipe envers la qualité de conception. Plusieurs produits HYXiPOWER ont notamment reçu un prix MUSE Design Awards, un prestigieux prix de design industriel en Amérique du Nord.

Soucieuse d'offrir une expérience conviviale, l'équipe du laboratoire de HYXiPOWER a adopté une approche centrée sur l'utilisateur, développant méticuleusement des micro-onduleurs dotés de points de fixation ou de crochets qui peuvent être utilisés à une main sans effort. En outre, l'équipe a apporté des innovations pionnières aux domaines du stockage d'énergie et des onduleurs de chaîne équipés de poignées, rendant les produits considérablement plus faciles à manipuler pour les utilisateurs et les installateurs.

Efficacité mondiale ? Maximiser le rendement du capital investi en améliorant l'efficacité des appareils et des systèmes

HYXiPOWER a amélioré l'efficacité des appareils en utilisant un algorithme de suivi du point de puissance maximale (MPPT) de haute précision, une topologie efficace et des algorithmes de contrôle adaptatifs. Ces améliorations sont complétées par des travaux de recherche sur les dispositifs magnétiques à basse perte et à large spectre de température. De plus, le fournisseur de solutions énergétiques a intégré plusieurs technologies de pointe, y compris la connaissance de la situation du réseau électrique, la technologie de prévision, la programmation et le contrôle intelligents, ainsi que l'exploitation et l'entretien intelligents. Collectivement, ces avancées optimisent la production d'énergie et l'efficacité du système sur plusieurs appareils.

IA - L'IA renforce les produits électroniques de puissance pour un fonctionnement optimal du système dans tous les scénarios

Produits : L'algorithme de remodelage de l'impédance alimenté par l'IA améliore la compatibilité du réseau en utilisant un diagnostic et une analyse de la variable instrumentale en conjonction avec une détection intelligente des pannes pour détecter les pannes du réseau électrique.

Plateformes : En s'appuyant sur un modèle de gestion intelligente de l'énergie, ainsi que sur des technologies de prévision de la production d'énergie et de la charge, HYXiPOWER a créé une stratégie d'exploitation économique optimale afin de maximiser la production d'électricité.

Gamme complète de produits photovoltaïques, de stockage d'énergie et de recharge de HYXiPOWER

Lors de la SNEC 2023, HYXiPOWER a présenté une gamme complète de produits destinés aux scénarios ménagers, industriels et commerciaux. Parmi les produits présentés ont figuré trois onduleurs (micro-onduleurs, onduleurs de stockage d'énergie et onduleurs de chaîne), deux solutions énergétiques (stockage d'énergie et connexion entre les véhicules et le réseau), ainsi qu'une plateforme cloud.

La gamme complète de micro-onduleurs de niveau module (1-en-1, 2-en-1 et 4-en-1) offre un ratio de surdimensionnement CC de 150 % qui accroît la sécurité. Offrant une efficacité de conversion de 96,7 % et une tension de démarrage de 20 V, les onduleurs améliorent la production d'énergie tout en maintenant la compatibilité du réseau, avec un courant harmonique inférieur à 3 %. En outre, les onduleurs prennent en charge plusieurs méthodes de communication, y compris WiFi et Sub-1G, et sont adaptés à divers scénarios d'application.

La gamme d'onduleurs hybrides et d'onduleurs de chaîne présente des caractéristiques remarquables, notamment des onduleurs monophasés et triphasés destinés à un usage résidentiel, ainsi que des onduleurs triphasés conçus pour des applications industrielles et commerciales. Les solutions intègrent une technologie d'IA qui améliore la sécurité en surveillant intelligemment et efficacement les informations sur les produits, ainsi qu'en cernant les risques. Le disjoncteur de défaut d'arc (AFCI) amélioré par l'IA permet de détecter et d'identifier plus rapidement et plus précisément des défauts d'arc, avec une portée allant jusqu'à 200 m et un arrêt rapide en 0,5 seconde. L'IA est également utilisée dans le diagnostic de courbe I-V pour accélérer la localisation des défauts. De plus, les batteries empilées de stockage d'énergie destinées à un usage résidentiel de HYXiPOWER utilisent des cellules lithium fer phosphate de qualité A+, des solutions de système de contrôle des batteries (BMS) de calibre automobile et des processus de production de calibre automobile, avec un accent sur la sécurité complète des utilisateurs.

La plateforme cloud intelligente de HYXiPOWER, un des produits phares de l'entreprise, combine de façon transparente la collecte de données, la surveillance en temps réel, les alarmes intelligentes, la commande à distance, un fonctionnement et un entretien efficaces, la mise à niveau à distance et l'analyse opérationnelle. La plateforme propose une interface visuelle conviviale, appuyée par un système dorsal d'exploitation et de maintenance intelligent, et permet la surveillance en temps réel des onduleurs, modules et batteries tout en simplifiant la gestion pour la rendre plus simple et précise. La plateforme rend plus facile que jamais l'installation de nouveaux équipements de centrale électrique, permettant une installation en un seul clic et offrant un processus de configuration intuitif. Celle-ci utilise le protocole du modèle physique pour maximiser l'utilisation des données.

En outre, HYXiPOWER a déployé de nombreux produits innovants dans le monde entier, y compris une armoire extérieure tout-en-un refroidie par air de 100 kWh/200 kWh, une nouvelle armoire à batterie refroidie par liquide de 372 kWh, un chargeur V2G mural à un pistolet de 30 KW, un chargeur V2G au sol à deux pistolets de 60 KW, la clé de communication intelligente DCS et le collecteur de données DMU.

Reconnaissance de l'industrie

Pendant l'exposition, HYXiPOWER a conclu des accords de coopération stratégique avec TÜV SÜD et Bureau Veritas (BV), tandis que sa gamme de produits a obtenu la certification de TÜV SÜD. Dans le même temps, la société a établi des intentions de coopération avec de nombreux partenaires nationaux et internationaux de l'industrie, lesquels démontrent pleinement la fiabilité de ses produits ainsi que la reconnaissance de l'industrie envers son offre.

Un avenir prometteur nous attend

À l'avenir, HYXiPOWER maintiendra son engagement à créer plus de valeur pour les clients et les partenaires en apportant des innovations continues à la technologie et au développement de produits de haute qualité. La société a également l'intention d'améliorer ses capacités de développement de produits et de services afin de mieux servir ses clients dans le monde entier. Alimenté par la mission de faire progresser l'application de l'énergie verte, HYXiPOWER a hâte de construire un avenir meilleur.

