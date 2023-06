Un nouveau partenariat avec Protelion apporte des solutions cybernétiques innovantes à l'Italie





BERLIN, 3 juin 2023 /PRNewswire/ -- Protelion, fournisseur de classe mondiale de solutions de cybersécurité innovantes, a annoncé la signature d'un accord de distribution exclusif avec Omicron Group. Le partenariat aidera les clients italiens à répondre aux cyberdéfis complexes de la numérisation accrue grâce à des solutions cybernétiques révolutionnaires.

La numérisation rapide a radicalement changé le paradigme traditionnel de la sécurité de l'information. Au lieu d'une sécurité centrée sur le réseau, conçue pour protéger les réseaux de bureau et les centres de données, le monde numériquement connecté exige une sécurité conçue pour protéger les utilisateurs et les appareils distribués, indépendamment de leur emplacement. Les solutions cybernétiques de Protelion sont conçues pour relever ce défi, en combinant protection, flexibilité et performance avec une approche unique qui fournit un véritable cryptage de bout en bout de tout le trafic.

Les solutions Protelion chiffrent le trafic au sein même du réseau local, ce qui en fait la défense ultime contre les menaces internes. En outre, les solutions Protelion garantissent une connectivité transparente et fiable et un système innovant de gestion des clés assure une protection absolue contre les attaques de type Man-in-the-Middle.

« Protelion est très heureux d'annoncer ce partenariat avec Omicron Group qui combine l'expérience et l'expertise d'Omicron Group dans la réalisation de projets de sécurité complexes et réussis pour les clients avec nos solutions », a déclaré Josef Waclaw, PDG de Protelion.

« Ce partenariat répond à une vision commune : fournir à nos clients des infrastructures technologiques sûres et résistantes, capables de faire face à n'importe quelle cyberattaque, n'importe où et n'importe quand. Avec Protelion, nous voulons aider les entreprises italiennes à protéger leurs données et leurs informations commerciales stratégiques », a déclaré Luigi Cattaneo, président d'Omicron.

À propos de Protelion

Protelion a compris la nécessité de redéfinir la sécurité. Sa plateforme de sécurité combine une sécurité, une flexibilité et des performances accrues en protégeant de manière fluide les réseaux distribués et à multiples facettes.

Les solutions de Protelion prennent en charge la segmentation du réseau. Les clients peuvent sécuriser rapidement et efficacement leurs systèmes existants en superposant les solutions de Protelion pour obtenir une amélioration significative de la sécurité avec un minimum de perturbations. Pour en savoir plus : https://bit.ly/43uvEd8

À propos d'Omicron Group

Omicron Group est l'un des principaux fournisseurs italiens de services de conseils numériques et de technologies de l'information. Avec des bureaux dans tout le pays et en Europe, il est depuis plus de 40 ans l'intégrateur de systèmes de référence pour les moyennes et grandes entreprises dans les secteurs de la banque et de l'assurance, de l'industrie, des télécommunications et des services. Pour en savoir plus : https://bit.ly/3INDarx

