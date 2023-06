Négociation en cours avec les employés CSN dans les casinos du Québec - Les activités se déroulent normalement





MONTRÉAL, le 3 juin 2023 /CNW/ - D'entrée de jeu, la Société tient à informer la clientèle que l'ensemble des activités dans les casinos de Loto-Québec se déroulent normalement malgré la tenue de moyens de pression par certains groupes d'employés. Ces moyens de pression n'entraînent pas l'arrêt des opérations.

Loto-Québec tient à rappeler que des ententes de principes en ce qui concerne le normatif et le monétaire ont été conclues localement dans les casinos en décembre dernier. La Société tient également à préciser que deux offres monétaires globales et généreuses ont été déposées à la table de négociation au cours des derniers mois. L'ensemble des ajustements proposés permet de faire face aux grands enjeux d'attraction, de rétention et au contexte économique.

De plus, rappelons que sept autres conventions collectives touchant des employés de même corps de métier ont été renouvelées dans les casinos en 2022, avec des ententes similaires, à la grande satisfaction des parties.

Des conditions avantageuses

Loto-Québec est soucieuse d'offrir de bonnes conditions de travail à tous ses employés, ceux-ci étant au coeur de ses activités. D'ailleurs, la rémunération globale des employés des casinos est fort attrayante particulièrement sur la question des salaires, du régime de bonification, des primes et du régime de retraite à prestations déterminées.

La Société considère important, dans l'intérêt des employés, de concentrer les efforts sur des discussions sérieuses et constructives à la table de négociation.

Loto-Québec demeure disponible pour poursuivre les négociations en vue d'en arriver à un règlement équitable pour l'ensemble des employés de l'organisation tout en assurant une gestion responsable des fonds publics.

SOURCE Loto-Québec

3 juin 2023 à 07:57

Communiqué envoyé leet diffusé par :