Produit : Fresh cut en cubes courge musquée Problème : Aliments - Contamination microbienne - Listeria Distribution : Le produit visé par le rappel a été vendu en Ontario. Voir les produits concernés et les photos des produits pour ce rappel SOURCE...

Invivoscribe et Complete Genomics ont annoncé aujourd'hui avoir conclu un partenariat pour développer et commercialiser des tests de biomarqueurs sur les plateformes NGS de Complete Genomics. Le territoire est mondial et les domaines sont l'oncologie...