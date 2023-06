Intervention d'Urgence-Environnement - Mortalité de poissons dans la rivière Nicolet à Wotton





QUÉBEC, le 2 juin 2023 /CNW/ - La Direction régionale de la Mauricie, de l'Estrie et du Centre-du-Québec du Contrôle environnemental du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) a été avisée de la présence de poissons morts dans la rivière Nicolet à Wotton. On y trouve une quantité indéterminée de poissons, d'écrevisses et de grenouilles.

Urgence-Environnement est sur place pour effectuer les investigations nécessaires afin de déterminer la cause de cette mortalité. Les secteurs Faune et Environnement du MELCCFP interviennent en collaboration avec différents partenaires, notamment les municipalités de Wotton et de Val-des-Sources.

Le Ministère suit la situation de près et s'assure que toutes les mesures requises pour la sécurité de la population et la protection de l'environnement et de la faune soient prises.

SOURCE Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

2 juin 2023 à 19:07

