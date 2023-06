La Banque CIBC fait don de 50 000 $ pour soutenir les collectivités touchées par les situations d'urgence en Nouvelle-Écosse





TORONTO, le 2 juin 2023 /CNW/ - La Banque CIBC a annoncé aujourd'hui qu'elle fera un don de 50 000 $ dans le cadre du Fonds de secours pour le Canada atlantique de la Fondation CIBC pour venir en aide aux personnes touchées par la crise en Nouvelle-Écosse. Les fonds recueillis dans le cadre du Fonds de secours pour le Canada atlantique appuieront les organismes qui déploient des efforts de secours et de reprise dans l'immédiat et à long terme.

« La Banque CIBC est déterminée à appuyer les efforts de secours en Nouvelle-Écosse et nos pensées accompagnent les collectivités, les familles et les membres de l'équipe de la Banque CIBC qui ont été touchés », a déclaré Stephen Forbes, premier vice-président à la direction, Raison d'être, Marque et Affaires générales, Banque CIBC.

De plus, la Banque CIBC offre de l'aide financière, des conseils et du soutien aux clients touchés partout en Nouvelle-Écosse, notamment les éléments suivants :

Modification de la période d'amortissement de prêts hypothécaires pour réduire les paiements

Ententes de paiement spéciales et reports de paiement sur les prêts et les marges de crédit

Conversion des points Aventura MD en paiement en espèces pour les cartes de crédit applicables

en paiement en espèces pour les cartes de crédit applicables Consolidation de dettes pour des versements plus faciles à gérer

Si vous souhaitez soutenir les personnes touchées par les feux de forêt, vous pouvez faire un don par l'entremise du Fonds de secours pour le Canada atlantique de la Fondation CIBC.

SOURCE CIBC

2 juin 2023 à 18:13

Communiqué envoyé leet diffusé par :