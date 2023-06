Top Performer : les modules HJT Himalaya de Huasun ont passé avec succès les tests de fiabilité rigoureux de PVEL





XUANCHENG, Chine, 2 juin 2023 /PRNewswire/ -- PV Evolution Labs (PVEL), laboratoire d'essais tiers de renommée mondiale, a publié le 23 mai la fiche d'évaluation de la fiabilité des modules PV 2023. Le rapport souligne que les modules HJT de la série G12 de Huasun Himalaya ont passé avec succès les tests de fiabilité exhaustifs menés par PVEL, ce qui leur a valu le titre de « Top Performer » pour leur fiabilité exceptionnelle et leurs excellentes performances en matière de production d'énergie.

La désignation du « Top Performer » par PVEL est basée sur les résultats des tests du programme de qualification des produits (PQP), où les échantillons participants sont choisis au hasard pour subir des essais rigoureux afin de déterminer leur fiabilité. En reconnaissance de l'exhaustivité de ces essais, les résultats des essais du programme PQP sont considérés comme une référence cruciale pour les investisseurs et les développeurs lors du choix de modules de haute qualité.

Les modules HJT de la série G12 de Huasun Himalaya, qui ont été sélectionnés pour les essais, ont obtenu de bons résultats aux six essais, avec un taux moyen de dégradation de la puissance de 1,2 %. En particulier, lors de la séquence de test d'effort mécanique (charge statique + charge dynamique + cycle de chaleur humide + cycle de gel humide), qui est l'essai au taux d'échec le plus élevé, la dégradation de la puissance des modules de la série G12 d'Himalaya n'a été que de 1,29 %, ce qui démontre la capacité de charge exceptionnelle des modules HJT grand format 210 en double vitrage de Huasun.

Dans la séquence de test de dégradation induite par la lumière, la dégradation de la puissance des modules de la série G12 d'Himalaya était presque négligeable. En outre, les performances des modules dans d'autres séquences d'essai, telles que la chaleur humide, les cycles thermiques et le PAN, ont également été exceptionnelles. Ces résultats sont non seulement attribués aux caractéristiques inhérentes des cellules HJT, qui ne sont pas sujettes à la PID (dégradation induite par le potentiel) et à la LID (dégradation induite par la lumière), mais ils sont également étroitement liés aux techniques et processus de développement innovants de Huasun.

Les cellules HJT microcristallines bilatérales de pointe, combinées à l'encapsulation à l'aide du film de conversion de la lumière et à scellement au PIB, permettent aux modules HJT de Huasun non seulement de produire davantage d'énergie, mais aussi d'améliorer la résistance à l'eau, la résistance à la corrosion, l'étanchéité à l'air et la résistance supérieure à la sensibilité aux rayons ultraviolets. Dans les applications pratiques, les modules HJT de la série G12 d'Himalaya présentent également une dégradation de la puissance plus faible et des performances plus stables que d'autres types de modules photovoltaïques.

Tristan Erion Lorico, vice-président des ventes et du marketing de PVEL, a salué les performances des modules HJT de Huasun, déclarant que la technologie HJT« fait désormais partie des technologies dominantes grâce aux efforts de Huasun ». Il a relevé que les performances impressionnantes des modules de la série G12 d'Himalaya à ces essais devraient attirer davantage l'attention et il se réjouit à l'idée de voir Huasun continuer à mettre sur le marché des produits photovoltaïques de haute qualité.

