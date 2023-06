Une rencontre internationale déterminante en vue d'un accord international juridiquement contraignant sur la pollution plastique est prévue au Canada en 2024





GATINEAU, QC, le 2 juin 2023 /CNW/ - Le Canada s'est engagé à mettre fin à la pollution plastique. Il a donné le ton en chapeautant la Charte sur les plastiques dans les océans lors de la présidence du G7 en 2018, qui a été suivie par la réalisation d'actions nationales ambitieuses dans la lignée du programme zéro déchet plastique du Canada.

À l'issue de la deuxième séance du comité intergouvernemental de négociation (CIN-2) sur la pollution plastique qui s'est tenue à Paris, en France, le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Steven Guilbeault, a annoncé que le Canada se réjouit à l'idée de réunir le monde entier pour la quatrième séance du comité (CIN-4) qui se tiendra à Ottawa, en avril 2024.

Le gouvernement du Canada tient à jouer un rôle constructif dans l'obtention d'un consensus mondial alors que nous sommes collectivement confrontés à une triple crise : les changements climatiques, le déclin de la biodiversité et la pollution plastique. Au cours de la dernière année, le Canada a contribué à la négociation du Cadre mondial de la biodiversité de Kunming à Montréal en tant qu'hôte de la quinzième Conférence des Nations Unies sur la biodiversité (COP15). Le Cadre adopté par toutes les parties vise la réduction des risques de pollution et des répercussions négatives de toutes les sources d'ici 2030 de telle sorte qu'ils ne nuisent pas à la biodiversité et aux fonctions et services des écosystèmes, en mettant un accent particulier sur la réduction voire l'élimination de la pollution plastique. En accueillant la CIN-4, le Canada se réjouit de jouer un rôle essentiel dans la promotion d'un consensus international visant à mettre fin à la pollution plastique d'ici 2040.

Citations

« La lutte contre la pollution plastique commence chez soi, mais seule une action internationale concertée et coordonnée nous permettra de prendre une longueur d'avance sur la crise mondiale de la pollution. Le Canada est résolu à négocier un accord international ambitieux et juridiquement contraignant pour mettre fin à la pollution plastique. Nous sommes impatients d'accueillir les ministres et les représentants de partout dans le monde au Canada au printemps 2024 pour la CIN-4 afin de poursuivre le travail ambitieux nécessaire à la réalisation de cet objectif commun. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Faits en bref

En mars 2022, les 193 États membres de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement ont adopté la résolution 5/14 afin d'établir un nouvel accord juridiquement contraignant concernant la pollution plastique.

La première séance du CIN a eu lieu en Uruguay , en novembre 2022. La prochaine réunion prévue, la CIN-3, est fixée à la fin de l'année 2023, au Kenya .

, en novembre 2022. La prochaine réunion prévue, la CIN-3, est fixée à la fin de l'année 2023, au . Le Canada participe activement à ce processus et continue de faire progresser l'ambition mondiale en tant que membre inaugural de la coalition de haute ambition pour mettre fin à la pollution plastique et a participé à une réunion de la coalition à Paris , avant la CIN-2.

participe activement à ce processus et continue de faire progresser l'ambition mondiale en tant que membre inaugural de la coalition de haute ambition pour mettre fin à la pollution plastique et a participé à une réunion de la coalition à , avant la CIN-2. Lors de la réunion des ministres du G7 responsables du climat, de l'énergie et de l'environnement qui s'est tenue en avril 2023, le Canada a annoncé l'octroi de plus de 5 millions de dollars canadiens au Programme des Nations Unies pour l'environnement. Ce montant conduira à des négociations inclusives, équitables et transparentes en vue d'un accord mondial ambitieux et efficace, juridiquement contraignant, et à l'avancement d'autres priorités clés, notamment des solutions climatiques axées sur la nature et la réduction du méthane.

Produits connexes

Liens connexes

Page Twitter d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Facebook d'Environnement et Changement climatique Canada

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

2 juin 2023 à 14:53

Communiqué envoyé leet diffusé par :