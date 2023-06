L'Ancrage, un projet de 260 habitations, sera construit à Lévis grâce au partenariat entre le gouvernement du Québec et Fondaction





LÉVIS, QC, le 2 juin 2023 /CNW/ - L'Ancrage, un projet de 260 logements, sera bientôt mis en chantier à Lévis, dans le cadre du partenariat annoncé en juin 2022 entre le gouvernement du Québec et Fondaction visant la construction de 1 000 logements abordables de type copropriété, pour des premiers acheteurs, sur l'ensemble du territoire québécois en 5 ans.

La ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Élaine Duranceau, la ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre responsable de la Condition féminine et députée des Chutes-de-la-Chaudière, Mme Martine Biron, et la présidente-directrice générale de Fondaction, Mme Geneviève Morin, en ont fait l'annonce à Lévis, sur le site où débuteront bientôt les travaux.

L'étape franchie aujourd'hui résulte de l'investissement gouvernemental de 45 M$ et du travail conjoint réalisé dans la dernière année par Fondaction et la Confédération québécoise des coopératives d'habitation (CQCH) qui ont uni leurs forces pour développer un modèle innovant d'accès à la copropriété (le FCAP), qui a déjà fait ses preuves à la Coop Havre des Pins et à la Coop des prés, en Estrie.

De tels projets pourront désormais se multiplier rapidement pour répondre aux besoins en habitation, avec la création de Fondaction PRIMAccès (Projets immobiliers accessibles), doté d'une enveloppe de 90 M$ provenant à parts égales de Fondaction et du gouvernement du Québec

L'avantage de cette initiative est double, puisque les ménages qui acquerront ces copropriétés abordables à titre de premier acheteur libéreront des logements qui seront ainsi rendus accessibles à d'autres ménages sur le marché locatif.

Le modèle du FCAP prévoit un accès à la propriété à un coût inférieur aux comparables du marché, tout en offrant un milieu de vie sain et sécuritaire. Des terrains permettant la construction de logements sont cédés à une coopérative qui demeure propriétaire des unités, mais donnera un droit d'usufruit aux membres sur une base individuelle. Ces derniers pourront acquérir ce droit et le financer sur le marché traditionnel. Au moment de la revente de son unité, le membre récupère sa mise de fonds et 40 % de la plus-value.

« Voilà un bel exemple d'initiative innovante pour répondre au besoin de logements au Québec. Il y a quelques semaines, j'annonçais que le partenariat avec le Fonds de solidarité de la FTQ et Desjardins était en voie de connaître un franc succès. Nous récidivons aujourd'hui en confirmant que notre collaboration avec Fondaction est tout aussi fructueuse. Je salue le travail effectué par l'équipe du Fondaction dans la dernière année. Nos partenaires nous offrent une preuve supplémentaire de la nécessité d'inclure des joueurs de divers horizons dans la recherche de solutions en habitation. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Chutes-de-la-Chaudière, c'est un endroit où il fait bon vivre. Grâce à ce projet, 260 ménages trouveront ici, au coeur de ce qu'on appelle Cocité Lévis, un milieu de vie sain, durable et diversifié où l'urbain et la nature ne font qu'un. L'Ancrage offre la possibilité pour ces familles d'accéder, pour une première fois, à la propriété à un coût abordable. Nous allons ainsi attirer, ici, des familles qui vont contribuer à la vitalité de la région. Merci à tous ceux qui ont rendu ce projet possible. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre responsable de la Condition féminine et députée des Chutes-de-la-Chaudière

« Quelle belle nouvelle ! Le projet de coopérative d'habitation L'Ancrage permettra à des Lévisiennes et des Lévisiens d'accéder pour une première fois à la propriété. La création de nouvelles unités de logement abordables est une priorité pour la Ville de Lévis, et ce projet s'inscrit en droite ligne avec notre Stratégie de développement du logement social et abordable adoptée en 2021. Voilà une preuve sans équivoque que la collaboration entre les divers partenaires permet d'accomplir beaucoup ; du concret pour 260 familles de Lévis ! »

Gilles Lehouillier, maire de Lévis

« Face aux enjeux en habitation, Fondaction a développé avec la CQCH un modèle novateur et coopératif d'accès à la propriété. Grâce à la mise en place de Fondaction PRIMAccès, après l'Estrie, c'est aujourd'hui la région de Chaudière-Appalaches qui profitera de la construction d'unités d'habitation à l'abri de la spéculation immobilière, mais aussi de la création d'un milieu de vie inclusif où l'épanouissement personnel et économique des membres est au coeur des préoccupations. »

Geneviève Morin, présidente-directrice générale de Fondaction

Destiné aux premiers acheteurs ;

Situé au sein du projet de CoCité, à proximité des commerces, des cafés, des restaurants, des garderies ;

Comprend des unités allant d'un 3 ½ à un 5 ½, une terrasse commune au 6e étage et un stationnement intérieur.

