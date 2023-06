Incendies de forêt - Interdiction d'accès en forêt sur les terres du domaine de l'état et fermeture de chemins





QUÉBEC, le 2 juin 2023 /CNW/ - Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts a décidé d'interdire l'accès en forêt sur les terres du domaine de l'État et de fermer des chemins pour des considérations d'intérêt public pour les sept (7) secteurs qui suivent, et ce, à compter de maintenant.

Voici la carte de localisation des territoires visés.

Secteur 1 (ABITIBI-TÉMISCAMINGUE et NORD-DU-QUÉBEC) :

Le territoire visé forme un rectangle délimité par les coordonnées suivantes : au nord-ouest par la latitude 49° 37' et par la longitude 77° 15', au nord-est par la latitude 49º 37' et la longitude 75° 45', au sud-est par la latitude 48° 07' et la longitude 75° 45' et au sud-ouest par la latitude 48º 07' et la longitude 77° 15'.

Les municipalités (ou MRC) visées sont : Abitibi (88), La Vallée-de-l'Or (89) et Jamésie (991).

Secteur 2 (ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, LAURENTIDES et LANAUDIÈRE) :

Le territoire visé forme un rectangle délimité par les coordonnées suivantes : au nord-ouest par la latitude 48° 07' et par la longitude 76° 00', au nord-est par la latitude 48° 07' et la longitude 74° 45', au sud-est par la latitude 47° 30' et la longitude 74° 45' et au sud-ouest par la latitude 47° 30' et la longitude 76° 00'.

Les municipalités (ou MRC) visées sont : La Tuque (90), La Vallée-de-la-Gatineau (83), La Vallée-de-l'Or (89), Matawinie (62) et Antoine-Labelle (79).

Secteur 3 (NORD-DU-QUÉBEC et SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN) :

Le territoire visé forme un rectangle délimité par les coordonnées suivantes : au nord-ouest par la latitude 50° 07' et par la longitude 75° 30', au nord-est par la latitude 50° 07' et la longitude 73° 30', au sud-est par la latitude 49° 22' et la longitude 73° 30' et au sud-ouest par la latitude 49° 22' et la longitude 75° 30'.

Les municipalités (ou MRC) visées sont : Le Domaine-du-Roy (91), Maria-Chapdelaine (92), Jamésie (991) et Oujé-Bougoumou (993).

Secteur 4 (SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN) :

Le territoire visé forme un rectangle délimité par les coordonnées suivantes : au nord-ouest par la latitude 48° 52' et par la longitude 73° 15', au nord-est par la latitude 48° 52' et la longitude 72° 30', au sud-est par la latitude 48° 22' et la longitude 72° 30' et au sud-ouest par la latitude 48° 22' et la longitude 73° 15'.

Les municipalités (ou MRC) visées sont : Le Domaine-du-Roy (91) et Maria-Chapdelaine (92).

Secteur 5 (SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN) :

Le territoire visé forme un rectangle délimité par les coordonnées suivantes : au nord-ouest par la latitude 50° 45' et par la longitude 72° 45', au nord-est par la latitude 50° 45' et la longitude 70° 45', au sud-est par la latitude 48° 52' et la longitude 70° 45' et au sud-ouest par la latitude 48° 52' et la longitude 72° 45'.

Les municipalités (ou MRC) visées sont : Maria-Chapdelaine (92), Lac-Saint-Jean-Est (93) et Le Fjord-du-Saguenay (942).

Secteur 6 (CÔTE-NORD) :

Le territoire visé forme un rectangle délimité par les coordonnées suivantes : au nord-ouest par la latitude 50° 45' et par la longitude 70° 00', au nord-est par la latitude 50° 45 et la longitude 68° 15, au sud-est par la latitude 49° 22' et la longitude 68° 15' et au sud-ouest par la latitude 49° 22' et la longitude 70° 00'.

Les municipalités (ou MRC) visées sont : La Haute-Côte-Nord (95) et Manicouagan (96).

Secteur 7 (CÔTE-NORD) :

Le territoire visé forme un rectangle délimité par les coordonnées suivantes : au nord-ouest par la latitude 50° 52' et par la longitude 67° 00', au nord-est par la latitude 50° 52' et la longitude 65° 00', au sud-est par la latitude 50° 07' et la longitude 65° 00' et au sud-ouest par la latitude 50° 07' et la longitude 67° 00'.

Les municipalités (ou MRC) visées sont : Sept-Rivières (971) et Minganie (981).

Cette décision du Ministère, prise de concert avec l'Organisation de la sécurité civile et la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU), a pour but d'assurer la sécurité de la population concernée et de diminuer les risques d'incendie. Tout déplacement non essentiel est interdit via les chemins forestiers.

Le Ministère tient à rappeler à la population qu'en cette période où les indices d'inflammabilité sont extrêmes sur l'ensemble du territoire du Québec, la plus grande prudence est de mise pour éviter une conflagration. La collaboration de l'ensemble des utilisateurs et utilisatrices du territoire forestier est essentielle.

Les personnes qui souhaitent obtenir des renseignements sur le territoire fermé sont invitées à visiter la page Feu de forêt du gouvernement du Québec, le site de la SOPFEU ou à contacter Services Québec au numéro de téléphone sans frais 1 877 644-4545.

