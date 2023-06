L'ARTISTE MARIUSZ WARAS (M-CITY) POSE UN NOUVEAU JALON EN PRÉSENTANT POUR LA PREMIÈRE FOIS À SINGAPOUR UNE COLLECTION D'OEUVRES D'ART D'UNE VALEUR D'UN MILLIARD DE DOLLARS





MIKO?ÓW, Pologne, 2 juin 2023 /PRNewswire/ -- L'artiste de renom Mariusz Waras, connu sous le nom de M-CITY, a frappé fort en dévoilant sa collection d'art mondialement acclamée, « DICTADOR M-CITY GOLDEN CITIES », dont la valeur est estimée à un milliard de dollars. La vibrante cité-État de Singapour, célèbre pour sa scène artistique florissante et son allure cosmopolite, sert de toile de fond parfaite pour la première de cette expédition mondiale « Dictador Art Distilled ».

Ce n'est pas la première fois que le travail de M-City est exposé à Singapour. En 2018, il a participé à l'exposition « Art from the Streets » au musée ArtScience avec Banksy, Faile et D*Face. La collection « DICTADOR M-CITY GOLDEN CITIES » témoigne de sa maîtrise, avec des oeuvres inspirantes qui mêlent des éléments urbains, des subtilités architecturales et une touche d'opulence dorée. L'exposition comprend notamment deux peintures créées spécialement pour Singapour, dont l'une a été réalisée en direct du vernissage.

Cette exposition, née de la collaboration de longue date entre M-CITY et Dictador, captivera les amateurs d'art du monde entier, Paris étant la prochaine destination. L'inclusion d'une peinture dans la grande vente aux enchères caritative, un événement organisé par l'Omena Art Foundation, constitue un élément de philanthropie et d'engagement communautaire pour cette exposition.

Dictador, réputé pour défier les conventions, élève son ambition en offrant une expérience exclusive aux connaisseurs de l'art d'élite. Les participants peuvent créer des mélanges personnalisés de rhum vieilli au cours d'une visite à la distillerie Dictador de Carthagène. Chaque bouteille, ornée par M-CITY d'une représentation de la carte de la ville en or 24 carats redéfinit son exclusivité. L'édition se terminera à un milliard de dollars et les prix des premières bouteilles vendues commencent à 1 500 000 dollars.

