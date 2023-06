CGTN : pourquoi la Chine peut-elle réaliser un mégaprojet de détournement de l'eau ?





PÉKIN, 2 juin 2023 /PRNewswire/ -- Environ les trois quarts de l'approvisionnement en eau de Pékin proviennent d'un réservoir situé à plus de 1 000 kilomètres au sud de la capitale chinoise.

Ce réservoir est Danjiangkou, le point de départ de l'itinéraire intermédiaire du projet chinois de dérivation des eaux du sud vers le nord, le plus grand projet de ce type au monde. Le niveau d'eau du réservoir de la rivière Hanjiang a été relevé de 14,6 mètres pour atteindre 176,6 mètres, afin que l'eau, poussée par la gravité, puisse s'écouler en aval vers le nord, sujet à la sécheresse. Selon le ministère chinois des ressources en eau, ce projet de grande envergure a bénéficié à plus de 150 millions de personnes au cours des huit dernières années.

Le projet de dérivation des eaux du sud vers le nord comporte trois itinéraires. L'itinéraire intermédiaire est le plus important des trois en raison de son rôle dans l'alimentation en eau de la capitale du pays. Partant du réservoir de Danjiangkou, dans la province centrale chinoise du Hubei, il traverse les provinces du Henan et du Hebei avant d'atteindre les municipalités de Pékin et de Tianjin. Il a commencé à fournir de l'eau en décembre 2014.

L'itinéraire oriental a été mis en service en novembre 2013, transférant l'eau de la province de Jiangsu, à l'est de la Chine, vers des zones d'alimentation comprenant la municipalité de Tianjin et la province de Shandong.

L'itinéraire occidental en est au stade de la planification et n'a pas encore été construit.

Pour n'importe quel pays, la construction d'un tel mégaprojet constitue un énorme défi, avec des difficultés allant de l'ingénierie à la conservation écologique, en passant par le déplacement massif des habitants le long des itinéraires.

Dans le comté de Xichuan, dans la ville de Nanyang (province du Henan), 367 000 personnes ont été déplacées pour les besoins du projet.

Les habitants du village de Zouzhuang, dans le comté, qui cultivaient du maïs et du blé, gagnent désormais leur vie en gérant un verger de kiwis. Avec l'aide des autorités locales, ils gagnent plus d'argent qu'auparavant, a déclaré Zou Yuhua, un fonctionnaire du village.

Comment la Chine a-t-elle pu surmonter ces difficultés et réaliser ce mégaprojet ? De nombreux facteurs ont contribué à cet exploit, mais le principal est la direction du Parti communiste chinois (PCC).

« Tant que les principes fondamentaux sont respectés, tout le travail se met en place », a déclaré le président chinois Xi Jinping, également secrétaire général du Comité central du PCC, lors de la réunion de lancement d'une campagne sur l'apprentissage et l'éducation à l'histoire du Parti en février 2021, soulignant l'importance du respect de l'autorité et de la direction centralisée et unifiée du Comité central du PCC.

La magie de la Chine

Ce dicton provient des « Lyu Shi Chun Qiu » ou « Annales des Printemps et Automnes de maître Lyu », un texte classique chinois complet compilé vers 239 avant J.-C. sous le patronage de Lyu Buwei, premier ministre du royaume de Qin. Il signifie littéralement qu'une fois que l'on ouvre la corde principale d'un filet, tout se met en place, ce qui signifie qu'il faut saisir la clé de la situation dans son ensemble pour que tout soit sous contrôle et que l'on obtienne le résultat souhaité.

Ce dicton illustre la logique du système politique chinois actuel et explique pourquoi le pays peut réaliser des mégaprojets tels que le projet de dérivation des eaux du sud vers le nord. Dans le système chinois, les cellules du Parti jouent un rôle clé dans l'économie et la société, du sommet jusqu'aux villages. Ainsi, sous la direction du PCC, toute la société travaille dans le même sens et sert les intérêts du peuple.

C'est la magie de la Chine, où la solidarité entre ses 1,4 milliard d'habitants rend les causes difficiles réalisables.

« Nous devons maintenir et renforcer la direction centralisée et unifiée du Comité central du Parti », a déclaré Xi Jinping lors de la présentation du rapport au 20e congrès national du PCC en octobre dernier.

« Nous allons améliorer les systèmes de direction par lesquels le Parti exerce un leadership général et coordonne les efforts de tous les côtés », a-t-il ajouté. « Cela permettra de maintenir la solidarité et l'unité du Parti. »

La direction du Parti est la clé d'une réinstallation en douceur des villageois dans le comté de Xichuan. Pour les aider à se construire une vie nouvelle et meilleure, les autorités locales dispensent une formation technique à la plantation de kiwis et organisent des ventes collectives par l'intermédiaire d'une coopérative. Selon Zou Yuhua, le village de Zouzhuang a pour objectif d'étendre son verger de 33 à 40 hectares actuellement à 200 hectares à l'avenir.

Les villageois sont satisfaits de ce qu'ils ont aujourd'hui. « Presque toutes les familles possèdent désormais une voiture », a déclaré Zou Yuhua, décrivant la relocalisation comme une bonne opportunité pour les villageois.

