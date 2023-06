LA GAMME DE SOINS DE LA PEAU BIOFORMULA SELECT - STOP GUESSING SE DÉPLOIE AU CANADA





La marque de soins de la peau entièrement naturels Stop Guessing lance une gamme de produits contre les tâches pigmentaires pour les consommateurs du Canada

NEW YORK, 2 juin 2023 /CNW/ - BioFormula Select - Stop Guessing, la marque de soins de la peau spécialisée dans les produits d'élimination des tâches pigmentaires, annonce son expansion au Canada. Déjà un meilleur vendeur sur Amazon aux États-Unis, Stop Guessing concrétise par cette expansion sa mission, qui consiste à donner aux individus de tous les types de peau les moyens d'être bien dans leur peau.

Les revenus de BioFormula Select continuent de croître et de générer des profits. Les ventes de l'exercice en cours ont connu une croissance remarquable, dépassant 520 % par rapport à l'exercice précédent. Entre le 1er janvier 2022 et le 25 mai 2022, le bénéfice brut a également connu une croissance importante, avec une augmentation de 375 % par rapport à l'année précédente.

Fondée par Fred Scarf, dont la solution efficace contre les points noirs a été inspirée par un traumatisme personnel, la gamme de produits est enrichie d'ingrédients bons pour la peau comme la vitamine C, la niacinamide et l'acide Kojic. C'est la solution ultime pour estomper les tâches pigmentaires et illuminer la peau dans son ensemble. La ligne se compose d'un exfoliant correction de couleur, d'un gel à double force, d'un gommage corporel, d'un sérum antitaches de vieillesse et d'un gel douche. Ce dernier a fait des vagues dans l'industrie de la beauté et a récemment été nommé Amazon Choice, ce qui témoigne de l'efficacité de ce produit unique et de sa popularité auprès des clients. « Quand je suis né, j'avais une tache sombre sur le visage. Même si je ne peux pas retourner dans le temps pour me dire qu'elle ne sera pas toujours si sombre, je peux aider les autres. Je suis reconnaissant que mes cicatrices d'enfance aient permis de développer des solutions de soin de la peau pour les autres », a déclaré M. Scarf.

Dans le but de continuer à moderniser les soins de la peau, Stop Guessing prévoit lancer une application alimentée par la technologie de l'IA qui utilise l'apprentissage machine pour surveiller les changements de votre peau grâce à des mises à jour mensuelles. Chaque mois, les utilisateurs pourront télécharger une photo de leur peau permettant d'analyser son état et déterminer les ingrédients dont elle a besoin. Avec un lancement en 2024, l'application proposera des produits de Stop Guessing en fonction des résultats et les livrera directement. « Le Canada a été un pionnier dans le domaine de l'IA. Je suis donc ravi d'arriver dans un pays à l'avant-garde de l'innovation », a déclaré M. Scarf.

Les produits Stop Guessing sont maintenant offerts aux consommateurs canadiens sur www.bioformulaselect.com et sur le site d'Amazon au Canada à des prix variant de 29 $ à 40 $.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : [email protected]

