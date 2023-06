Invitation médias - Vol inaugural de Lynx Air





MONTRÉAL, le 2 juin 2023 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités le lundi 5 juin, à 14h00, au coup d'envoi de Lynx Air, à l'Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal. Cet événement marquera non seulement le début des opérations aériennes de Lynx Air au Québec, mais aussi l'introduction d'une nouvelle option de voyage abordable et attrayante pour les voyageurs en provenance et à destination de Montréal.

L'événement se fera en présence de Stéphane Lapierre, vice-président exploitation et développement aérien chez Aéroports de Montréal (ADM), et de Merren McArthur, Directrice Générale de Lynx Air, qui prendront la parole lors de la cérémonie.

RSVP obligatoire : Les représentants des médias sont priés de confirmer leur participation à [email protected]. Les détails supplémentaires relatifs à l'événement seront envoyés suite à la confirmation de leur présence.

Quand??

Lundi 5 juin 2023, à 14h00

Où??

YUL - Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal

Quoi??

Vol inaugural de Lynx Air

Qui??

M. Stéphane Lapierre, vice-président exploitation et développement aérien ADM

Mme Merren McArthur , Directrice Générale, Lynx Air

