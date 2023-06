Wemade dévoile des sites d'accroche pour ses nouveaux services de finance décentralisée : Kurrency et Konverter





Lancement des nouveaux services de finance décentralisée (DeFi) Kurrency et Konverter sur le réseau principal WEMIX3.0 le 9 juin 2023

WEMIX Crypto Dollar (WCD), une cryptomonnaie qui minimise les fluctuations de prix, peut être monnayée via Kurrency

La cryptomonnaie WCD pourra être utilisée sur Konverter, une amélioration par rapport aux échanges décentralisés existants, qui permet des effets synergiques dans l'écosystème WEMIX3.0 et comprend un soutien multichaînes

SÉOUL, Corée du Sud, 2 juin 2023 /CNW/ - Wemade, un important développeur de chaînes de blocs à l'échelle mondiale, a annoncé aujourd'hui qu'il lancera le 9 juin 2023 son nouveau service de finance décentralisée (DeFi), Kurrency et Konverter, sur le réseau principal WEMIX3.0.

Kurrency permet à ses participants de déposer des jetons en garantie afin de monnayer des WEMIX Crypto Dollars (WCD) à jalonner et échanger. WCD est une cryptomonnaie qui minimise les fluctuations de prix, et son rôle et celui du dollar WEMIX, une cryptomonnaie stable avec une garantie de 100 % de la cryptomonnaie USDC, seront mutuellement complémentaires.

Pour concevoir le nouveau DEX Konverter, les points forts des échanges décentralisés existants ont été analysés en profondeur et réorganisés pour en accroître l'efficacité. Cela inclut la disponibilité des fonctions nécessaires à une utilisation effective de Kurrency, y compris les swaps entre WCD et diverses cryptomonnaies stables à partir du 9 juin 2023. Konverter, dont le lancement officiel est prévu pour la deuxième moitié de 2023, comprendra des services de swap plus complets pour des échanges plus efficaces entre cryptomonnaies et une fonction de gouvernance non limitée par des blocages obligatoires.

Après le lancement du réseau principal WEMIX3.0, Kurrency et Konverter se concentreront sur l'expansion des cas d'utilisation des actifs sur le réseau et vitaliseront les effets synergétiques parmi les applications de finance décentralisée, élargissant ainsi le volume et l'utilisation du mégaécosystème WEMIX dans son ensemble.

Après la croissance future, et une fois que l'utilisation de Kurrency et Konverter aura atteint une phase stable sur le réseau principal WEMIX3.0, les deux services de finance décentralisée devraient évoluer et étendre la fonctionnalité interchaînes à multichaines. L'objectif ultime est d'offrir une valeur plus élevée dérivée de l'écosystème WEMIX3.0 grâce à une interconnectivité accrue entre les principales chaînes de blocs.

À partir du 2 juin 2023, Wemade organisera de nombreuses quêtes et activités liées à Kurrency grâce auxquelles les utilisateurs pourront acquérir des points d'expérience, afin d'encourager la participation de leur communauté.

Des renseignements détaillés sur Kurrency et Konverter sont disponibles aux adresses suivantes :

À propos de WEMIX

WEMIX, la filiale dans le domaine de la chaîne de blocs de la société de conception de jeux coréenne Wemade, accélère l'adoption de la technologie de la chaîne de blocs en construisant un mégaécosystème fondé sur l'expérience, axé sur la plateforme et orienté vers les services qui offre un large éventail de services Web3 intuitifs, pratiques et faciles d'utilisation pour tout le monde.

2 juin 2023 à 10:28

