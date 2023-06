IDB Invest renforce sa présence sur le marché de l'euro avec une obligation de référence à 7 ans





WASHINGTON, 2 juin 2023 /PRNewswire/ -- IDB Invest, l'institution du secteur privé du groupe IDB notée Aa1/AA+/AAA, a levé 500 millions d'euros au moyen d'une obligation de référence à taux fixe à 7 ans. Il s'agit de la deuxième obligation libellée en euros d'IDB Invest et de sa plus longue obligation de référence à ce jour.

L'obligation à sept ans est assortie d'un coupon annuel de 3,125 % et son prix est coté à 21 points de base au-dessus du taux mid-swaps, soit 97,3 points de base au-dessus du rendement de l'obligation d'État allemande de février 2030. Deutsche Bank, DZ Bank, HSBC et TD Securities ont agi en qualité de co-bookrunners dans le cadre de cette opération.

La demande pour la transaction a été forte, avec plus de 40 investisseurs ayant passé des commandes pour plus d'un milliard d'euros (dont 75 millions d'euros d'intérêts des co-chefs de file). Les banques et les banques centrales/institutions officielles ont reçu la plupart des allocations (respectivement 49 % et 33 %), le reste étant destiné aux gestionnaires d'actifs (11 %), aux assurances/fonds de pension (6 %) et aux autres investisseurs (1 %). La demande des investisseurs était bien diversifiée sur le plan géographique, la participation étant répartie entre l'Allemagne/l'Autriche/la Suisse (25 %), le Royaume-Uni/l'Irlande (24 %), le Benelux (14 %), les autres pays d'Europe/Moyen-Orient/Afrique (11 %), l'Asie (10 %), l'Italie (9 %), les pays nordiques (6 %) et la France (2 %).

IDB Invest s'engage à offrir des opportunités d'investissement dans le développement durable en Amérique latine et dans les Caraïbes.

Distribution aux investisseurs

Distribution par zone géographique % Distribution par type d'investisseur % Allemagne/Autriche/Suisse 25 % Banques 49 % Royaume-Uni/Irlande 24 % Banques centrales / Institutions officielles 33 % Benelux 14 % Gestionnaires d'actifs 11 % Autres pays européens / Moyen-Orient / Afrique 11 % Assurance / Fonds de pension 6 % Asie 10 % Autre 1 % Italie 9 %



Pays nordiques 6 %



France 2 %





Résumé de la transaction



Émetteur : Inter-American Investment Corporation (IDB Invest) Note de l'émetteur : Aa1/AA+/AAA (Moody's/S&P/Fitch) (les trois avec des perspectives stables) Format : Programme de la dette mondiale Montant : 500 millions d'euros Date du règlement : 7 juin 2023 Coupon : 3,125 % par an Date d'échéance : 7 juin 2030 Prix d'émission : 99,820 % Taux d'émission : 3,154 % Cotation : Bourse de Londres Systèmes de compensation : Euroclear et Clearstream Co-chefs de file : Deutsche Bank, DZ Bank, HSBC et TD Securities

À propos d'IDB Invest

IDB Invest, membre du groupe IDB, est une banque multilatérale de développement qui s'engage à promouvoir le développement économique des pays d'Amérique latine et des Caraïbes dans lesquels elle mène ses activités par le biais du secteur privé. IDB Invest finance des entreprises et des projets pour obtenir des résultats financiers et maximiser le développement durable dans la région. Avec un portefeuille de 15,3 milliards de dollars en gestion d'actifs et 375 clients dans 25 pays, IDB Invest fournit des solutions financières innovantes et des services de conseil qui répondent aux besoins de ses clients dans divers secteurs.

